Elektriğe zam hazırlığı! Hem de okkalı!

Elektriğe zam hazırlığı! KIB-TEK de zam hazırlığı var.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)’te elektrik fiyatlarına yeni bir zam yapılabileceği yönünde kulis bilgileri gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tarifelerinde Nisan ayı başından itibaren %20 ile %35 arasında bir artış yapılmasının değerlendirildiği ifade ediliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kurumun maliyet artışları ve üretim giderleri nedeniyle yeni bir tarife düzenlemesi üzerinde çalıştığı kaydediliyor.

Öte yandan KIB-TEK, 1 Şubat 2026 itibarıyla elektrik faturalarındaki maktu ücretlere %18,39 oranında artış yapmıştı. Bu artış, asgari ücretteki yükselişle bağlantılı olarak uygulanmış ve tüketimden bağımsız sabit ücretleri kapsadığı açıklanmıştı.

Yeni zam iddiasının gerçekleşmesi halinde, elektrik fiyatlarında kısa süre içinde ikinci bir artış yaşanmış olacak.