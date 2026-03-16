Annelerin Dijital Dünyadaki Yeri Güçleniyor!

Yakın Doğu Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında engelli bireylerin ve annelerin dijital dünyada daha güçlü yer alması hedefi ile “Şefkatten Güce: Engelli Kadınlar İçin Dijital Gelecek” semineri düzenledi. Alanında uzmanların yer aldığı etkinlikte, dijital okuryazarlık ve teknoloji destekli eğitim konuları ele alındı.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, engelli bireylerin ve özellikle engelli çocuk sahibi annelerin dijital dünyada daha güçlü bir şekilde yer almasını desteklemeyi amaçlayan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yakın Doğu Üniversitesi Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM), Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü (UZEBİM), Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Lefkoşa Türk Belediyesi Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Şefkatten Güce: Engelli Kadınlar İçin Dijital Gelecek” başlıklı etkinlik Yeni Dünya +1 Kafe’de gerçekleştirildi.

Dijital okuryazarlık, teknoloji destekli eğitim ve toplumsal dayanışma konuların ele alındığı etkinliğin açılış konuşmasını, Lefkoşa Türk Belediyesi Eğitim ve Dayanışma Merkezi Meclis Üyesi Çelen Çağansoy yaptı. Çağansoy konuşmasında, engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata daha aktif katılım sağlayabilmesi için teknolojinin sunduğu imkanların önemine dikkat çekerek, “Toplumsal dayanışmanın en güçlü olduğu alanlardan biri, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar üretmektir. Dijital teknolojiler bugün bu konuda bize yeni fırsatlar sunuyor” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe; Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi DEBİM Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul, UZEBİM Koordinatörleri Uz. Öğr. Gör. Pelin Gür Yarımsakallı ve Uz. Öğr. Gör. Zöhre Serttaş, UZEBİM ekibi ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay başta olmak üzere akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Engelli bireylerin ve ailelerinin dijital dünyadaki rolü detaylı bir şekilde ele alındı...

Uz. Öğr. Gör. Zöhre Serttaş, “Şefkatten Güce: Engelli Kadınlar İçin Dijital Gelecek” başlıklı sunumunda, dijital teknolojilerin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını nasıl güçlendirebileceğini anlattı. Uz. Öğr. Gör. Serttaş, özellikle engelli bireylere bakım veren kadınların dijital araçları etkin şekilde kullanabilmesinin bireysel güçlenme ve toplumsal katılım açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Dijital dünya yalnızca bir teknoloji alanı değil; aynı zamanda fırsat eşitliği sağlayan yeni bir sosyal alandır” dedi.

Uz. Öğr. Gör. Pelin Gür Yarımsakallı ise “Bir Annenin Gücü, Teknolojinin Desteği” başlıklı sunumunda, teknoloji destekli uygulamaların engelli çocuk sahibi annelerin eğitim süreçlerine katılımını kolaylaştırabileceğini aktardı. Uz. Öğr. Yarımsakallı, mobil uygulamalar, çevrim içi eğitim platformları ve dijital iletişim araçlarının ailelerin bilgiye erişimini güçlendirdiğini belirterek, “Bir annenin şefkati ve kararlılığı, doğru teknolojik destekle birleştiğinde çocukların gelişim süreçlerinde çok güçlü bir dönüşüm yaratabilir” dedi.

Uz. Öğr. Gör. Vedia Ese ise “Engelli Çocuğa Sahip Anneler İçin Dijital Okuryazarlık” sunumunda, dijital okuryazarlığın temel bileşenlerine dikkat çekti. Uz. Öğr. Gör. Ese, internet güvenliği, bilgiye erişim, eğitim platformlarının kullanımı ve temel bilgisayar becerilerinin geliştirilmesinin anneler için önemine vurgu yaparak, “Dijital okuryazarlık yalnızca teknoloji kullanmayı öğrenmek değil; aynı zamanda doğru bilgiye ulaşabilmek ve bu bilgiyi hayatı kolaylaştıracak şekilde kullanabilmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital eğitim için kurumlar arası iş birliği sağlandı...

Etkinlikte, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı. Engelli bireylerin ve ailelerinin teknolojiye erişiminin artırılması için yeni projelerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede Lefkoşa Türk Belediyesi Eğitim ve Dayanışma Merkezi Meclis Üyesi Çelen Çağansoy ile DEBİM ve UZEBİM temsilcileri arasında özel eğitim merkezlerinde dijital eğitim uygulamalarının hayata geçirilmesi, engelli bireylerin ailelerine yönelik özel yazılım ve uygulamaların tanıtılması ile temel bilgisayar becerilerinin kazandırılmasına yönelik eğitim programlarının başlatılması konusunda iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.