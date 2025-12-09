  • BIST 11204.67
  • Altın 5732.506
  • Dolar 42.5762
  • Euro 49.6127
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Felakete rağmen eğitime devam!

» »
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların sel felaketinden etkilenmediğini bildirerek, eğitime devam edileceğini açıkladı.
Felakete rağmen eğitime devam!

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların sel felaketinden etkilenmediğini bildirerek, eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Dün geceden itibaren ülkemizi etkisi altına alan yağışlar sonrası ulaşımda yer yer bazı güçlükler yaşansa da, mevcut durum kontrol altındadır ve sorunlar kısa sürede aşılabilecek niteliktedir. Gece yaşanan yoğun yağışlara bağlı olarak bazı noktalarda oluşan su birikintileri ve taşkınlarla ilgili olarak ise okullarımızdan herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Ülke genelindeki tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 9 Aralık Salı günü eğitime devam edilecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği’ni kabul etti08 Ekim 2025 Çarşamba 15:04
  • “Ustalık ve Kalfalık Belgesi” uygulama sınavları için kayıtlar başladı06 Ekim 2025 Pazartesi 11:15
  • 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor25 Eylül 2025 Perşembe 07:56
  • "YKS Ek Tercih İşlemleri Hem Öğrencilerimiz Hem de Üniversitelerimiz İçin Büyük Bir Fırsat"18 Eylül 2025 Perşembe 14:27
  • Dıştan Bitirme Sınavları 16-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak17 Eylül 2025 Çarşamba 21:12
  • Eğitim Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını ve yerlerini duyurdu17 Eylül 2025 Çarşamba 12:16
  • Güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları başladı15 Eylül 2025 Pazartesi 15:15
  • Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti15 Eylül 2025 Pazartesi 15:10
  • Çavuşoğlu: "2025-2026 Eğitim Yılında 58 Bin Öğrenci Dersbaşı Yapacak”13 Eylül 2025 Cumartesi 12:05
  • CTP: "Seçim telaşları; eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyor"09 Eylül 2025 Salı 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti