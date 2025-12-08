2025-2026 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 25 Aralık’ta başlıyor

  • BIST 11189.5
Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenen Dıştan Bitirme Sınavlarının 25 Aralık 2025 – 12 Ocak 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’daki belirlenen merkezlerde yapılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 25 Aralık 2025 – 12 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. İlkokulların sınavları 25 Aralık günü yapılacak.

Bakanlık, sınavlara katılacak öğrencilerin 11–22 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kayıt yaptırmaları ve sınav programlarını öğrenmek için sınav merkezlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Dıştan Bitirme Sınavları, aşağıdaki okullarda uygulanacak:

 

  • İlkokul Dıştan Bitirme: Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

  • Ortaokul Dıştan Bitirme: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

  • Lise Dıştan Bitirme: Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

  • Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

  • Meslek Lisesi Dıştan Bitirme: Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

  • Bakanlık yetkilileri, sınavların düzenli ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilere başvuru ve sınav kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

     

  • Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme: Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa

