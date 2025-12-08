KTEZO Oda Meclisi, yılın son toplantısını gerçekleştirdi

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre toplantıda sektör, meslek ve bölgeleri adına söz alan temsilciler hayat pahalılığına dikkat çekti.

Oda temsilcileri toplantıda "idari zafiyet” ve “hayat pahalılığı”nı en büyük tehdit olarak gördüklerini kaydettiler ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecek yılın daha da sorunlu olacağını ifade ettiler.

Güzelyurt’ta öğrenci sayısının azalması, narenciyenin dalında kalması ve pahalılıktan dolayı yaprağın oynamadığını belirten katılımcılar, “Lefkoşa ve Gazimağusa sur içlerinin Güney’in rekabetine yenildiği ve sanayi bölgelerinin ise artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandığını söyledi.

Bir dizi karar tasarısı oy birliğiyle onaylandı