Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile Motorlu Araçlar Birimi’nde uyarı grevi

Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile Motorlu Araçlar Birimi’nde “personel eksikliği, yapısal sorunlar, alt yapı eksikliği ve binanın işlevselliğiyle ilgili sorunlara çözüm bulunmadığı” gerekçesiyle bu sabah 08.00 ile 11.00 saatleri arasında uyarı grevi yapıldı.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), uyarı grevi sırasında Daire önünde basın açıklaması yaparak, sorunların bir an önce çözülmesini istedi.
