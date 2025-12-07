KTOEÖS Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak

  • BIST 11007.37
Haklarında soruşturma açılan 33 temsilci ve yönetim kurulu üyesiyle birlikte eylem düzenleyeceğini açıklayan Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, hükümeti “ideolojik dayatma, yolsuzluk ve öğretmene baskı” ile suçladı.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenleri Sendikası (KTOEÖS), 8 Aralık Pazartesi günü saat 14.30'da Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağını duyurdu. 

Eyleme haklarında soruşturma açılan 33 temsilci ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağını ifade eden sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"8 Aralık 2025 Pazartesi saat 14.30’da haklarında soruşturma açılan 33 temsilcimiz ve Yönetim Kurulu üyemizle birlikte Eğitim Bakanlığı önünde olacağız.

Sahtekarlık, yolsuzluk, torpil, rüşvet düzeninin bir parçası haline getirilen eğitimden sorumlu bakanlık ve hükümet yetkilileri hesap vermez, yargılanmazken, ülkemizi bataklığa çevirdikleri halde, hala aldıkları talimat uyarınca istifa etmeyip koltuklarında otururken, derin mağduriyetler yaratan ideolojik sahte tam gün dayatmasına karşı, Atatürk İlke ve Devrimlerini, Anayasayı, Milli Eğitim Yasasını savunan; bilimsel, laik eğitim ve demokratik, laik toplum yapımız için yasal haklarını kullanıp mücadele veren öğretmenlerimizi suçluymuş gibi yaklaşık 2000 kişi içinden seçerek cadı avına çıkan, yargılamak, cezalandırmak isteyen, öğretmene, sendikasına saldıran faşist, dayatmacı anlayışa karşı susmayacağımızı, durmayacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi, direnmeye devam edeceğimizi bir kez daha ortaya koyacağız."

