Salih Canseç görevden alındı, yerine Pembe Arifoğlu atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Devlet Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Pembe Arifoğlu bu görevinden alınarak, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü olarak atandı.
Pembe Arifoğlu’nun yerine ise Sedat Yüce atandı.
