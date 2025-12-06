  • BIST 11007.37
Unilig... DAÜ Geçtiğimiz yılın finalisti YDÜ'yü devirdi

Unilig dün akşam oynanan iki maç ile devam etti. DAÜ Geçtiğimiz yılın finalisti YDÜ'yü devirdi. Gecenin ikinci maçında ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ligin yeni takımı Kıbrıs Altınbaş Üniversitesi'ni yendi.
UniLig’de heyecan, dün akşam oynanan iki karşılaşmayla devam etti.
Gecenin açılış maçında, geçtiğimiz sezonun finalisti Yakın Doğu Üniversitesi'ni (YDÜ) mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) güçlü bir performans ortaya koydu. RA25 Spor Salonu’nda baştan sona üstün bir oyun sergileyen DAÜ, YDÜ’yü 90-71 yenerek şampiyonluk iddiasını net biçimde ortaya koydu.

Gecenin ikinci karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Ligin yeni takımı Kıbrıs Altınbaş Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son anlara kadar başa baş giden karşılaşmayı UKÜ 65-57 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

