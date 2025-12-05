  • BIST 10950.09
Meteoroloji Dairesi, 5 Aralık akşamından 6 Aralık gece yarısına kadar özellikle kuzey sahil, Beşparmaklar ve Karpaz hattında 21–50 kg/m² arası kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Kuzey Kıbrıs için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi, son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler doğrultusunda bölge genelinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yayımladı. Uyarıya göre yağışlı hava, 5 Aralık 2025 saat 18.00’de başlayacak ve 6 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Açıklamada, özellikle kuzey sahil kesimleri, Beşparmaklar, Karpaz ve doğu sahil hatlarında yağışların yer yer kuvvetli (21–50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer ve vatandaşlar; sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

Meteoroloji Dairesi, ani gelişebilecek hava olaylarına karşı güncel uyarıların takip edilmesini önerdi.

