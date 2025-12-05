Kuzey Kıbrıs için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi, 5 Aralık akşamından 6 Aralık gece yarısına kadar özellikle kuzey sahil, Beşparmaklar ve Karpaz hattında 21–50 kg/m² arası kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler doğrultusunda bölge genelinde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yayımladı. Uyarıya göre yağışlı hava, 5 Aralık 2025 saat 18.00’de başlayacak ve 6 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Açıklamada, özellikle kuzey sahil kesimleri, Beşparmaklar, Karpaz ve doğu sahil hatlarında yağışların yer yer kuvvetli (21–50 kg/m²) olmasının beklendiği belirtildi. Yetkililer ve vatandaşlar; sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

Meteoroloji Dairesi, ani gelişebilecek hava olaylarına karşı güncel uyarıların takip edilmesini önerdi.