Maria Holguín: Üçlü görüşmeyi “verimli ve somut sonuç” hedefiyle hazırlıyoruz

Holguín, Erhürman’la yaptığı görüşmenin ardından, 11 Aralık’ta Erhürman ve Rum lider Hristodulidis’le yapılacak üçlü toplantının “yeni atmosferi güçlendirecek somut bir görüşme” olması için çalıştığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı üçlü görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gayret göstereceğini belirtti.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ikili görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Holguín, Cumhurbaşkanı Erhürman’ı cumhurbaşkanlığına seçilmesinden ötürü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Erhürman ile “çok iyi ve faydalı” bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Gelecek hafta, iki liderin toplantısına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Holguín, iki liderle yapacağı görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gayret göstereceğini belirtti.

Amman’da İki Toplumlu Gençlik Komitesi üyeleriyle çok üretken toplantılar yaptığını anımsatan Holguín, “Sanırım istediğimiz budur. Adada yeni bir atmosfer. Ve umarım insanlar liderlerin bu çabasını desteklemeleri gerektiğinin farkına varırlar. Liderler de bunu başarmalıdır. Mesajım budur ve adada çok iyi ve üretken bir hafta geçirmeyi umuyorum.”

Kolombiyalı diplomat Holguín, yarın Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasında Holguín’in de yer alacağı üçlü görüşmenin 11 Aralık Perşembe günü yapılması öngörülüyor.

Üçlü görüşme, 20 Kasım tarihinde, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde iki liderin ilk kez bir araya geldiği toplantıda kararlaştırılmıştı.

