Erhürman açıklamasında üç başlığa değindi

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen ve Erhürman ile Holguín’in baş başa yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Holguín, yarın saat 10.00’da Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.

Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Holguín’le yaptığı ilk yüz yüze görüşme olma özelliği taşıyan kabulün ardından Cumhurbaşkanı, bir basın toplantısı düzenledi.

Erhürman açıklamasında üç başlığa değindiğini belirtti:

Dörtlü metodolojisini ve bu metodolojiyi hangi gerekçelerle ortaya koyduğunu Holguín’e aktardığını, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile ilk görüşmede masaya konulan ve Holguín’in video konferansla katıldığı toplantıda ele alınan 10 maddelik güven yaratıcı önlem önerilerinin değerlendirildiğini, Son olarak da, önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Hristodulidis arasında gerçekleşen gayriresmî zirvede gündeme gelen güven yaratıcı önlemlerin gözden geçirildiğini ifade etti.

Toplantıda esas gündem maddelerinin Kıracıköy bölgesindeki geçiş kapısı başta olmak üzere, geçiş kapılarındaki işleyiş ve güneş enerjisi paneli konusu olduğunu belirten Erhürman, bu başlıkların ayrıntılı bir şekilde ele alındığını söyledi. Görüşmenin oldukça yararlı geçtiğini vurgulayan Erhürman, toplantının başında Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için hem personel artışı hem de yol çalışmalarının sürdürülmesi yönünde gerekli adımların başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Güney Kıbrıs’taki yetkililerin de Metehan’daki eksikliklere referans verdiğini aktaran Erhürman, personel yetersizliğinin karşılıklı olarak teyit edildiğini belirtti. Bu konunun gerek müzakereciler, gerek özel kalem, gerekse Holguín ile daha kapsamlı biçimde görüşüldüğünü söyleyen Erhürman, sorunun yüzde yüz çözülmese de basit düzenlemelerle ilerleme sağlanabilecek bir mesele olduğunu kaydetti.