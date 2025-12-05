  • BIST 10973.48
Erhürman Holguin'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar’ı kabul etti.
Erhürman Holguin'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşme, saat 11.00’de başladı.

Holguín, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ tarafından kapıda karşılandı.

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

-Holguín, yarın Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis arasında Holguín’in de yer alacağı üçlü görüşmenin 11 Aralık Perşembe günü yapılması öngörülüyor.

Üçlü görüşme, 20 Kasım tarihinde, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde iki liderin ilk kez bir araya geldiği toplantıda kararlaştırılmıştı. 

