Başkan Şenkul: Başımıza taş yağdı desek abartmış olmayız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, olayın ardından yaptığı paylaşımda ekiplerin hızla sahaya indiğini, bazı bölgelerde su seviyesinin geçici olarak yükseldiğini ancak 15 dakika içinde kent genelinde ciddi bir sorun kalmadığının rapor edildiğini belirtti.
Şenkul, sorunlu noktaların geçmişe göre azaldığını fakat hâlâ yaklaşık 10 bölgenin büyük yatırımlar gerektirdiğini vurguladı.
Açıklamasında eleştirilere de değinen Başkan Şenkul, “Kendi ülkemizi acımasızca eleştirmekten ne zaman vazgeçeceğiz?” diyerek, farklı bölgelerde yaşanan benzer olaylara kıyasla tepkilerin orantısız olduğuna dikkat çekti.
“Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle mesajını tamamladı.
