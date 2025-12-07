  • BIST 11007.37
Son 24 saatte en fazla yağış Kaleburnu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış 26 kilogram ile Kaleburnu’na düştü.
Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Kaleburnu’nda 26, Dipkarpaz’da 25, Zafeburnu’nda 21, Pile’de 19, Alevkayası’nda 16, Sipahi ve Dörtyol’da 15, Akdoğan, Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) ve Geçitkale’de 14, Yenierenköy, Ziyamet ve Beyarmudu’nda 13, Esentepe ve Mallıdağ’da 12, Ercan, Tatlısu ve Kantara’da 11, İskele, Akıncılar, Koruçam ve Mehmetçik’te 10, Gönendere’de 9 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0.1 ile 8 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

