Erhürman: Yarın daha da yoğun bir haftaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun diplomatik temaslarla geçen bir haftayı geride bıraktıklarını belirtti. Erhürman, iç gündemdeki çalışmaların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi, İsveç Büyükelçisi ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erhürman, açıklamasında ayrıca Strazburg’da düzenlenen ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile genel olarak mülkiyet sorunlarının ele alındığı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısının da tamamlandığını aktardı.

Yeni haftaya dair mesajlar da paylaşan Erhürman'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Yoğun bir haftayı geride bıraktık. İçerideki pek çok işin ve hazırlığın yanında, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi, İsveç Büyükelçisi ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile görüşmeler yaptık.

Strazburg'da gerçekleşen, Taşınmaz Mal Komisyonu ve genelde mülkiyet sorunu ile ilgili Delegeler Komitesi toplantısı da geride kaldı.

Geçtiğimiz haftadan daha yoğun bir haftaya başlayacağız yarın. Uzun bir temassızlık döneminden sonra yoğun diplomatik temasların gerçekleştiği Aralık ayını geride bırakarak yeni yıla merhaba diyeceğiz.

Dediğim gibi çok uzun bir durgunluktan sonra başladı bu süreç. Üstelik dünyanın da bölgenin de fazlasıyla sorunlu ve hareketli olduğu bir dönemde.

Temkinliyiz, tedbirliyiz. Küçük de olsa doğru adımlarla başlamak çok önemli. Hataya yer yok.

Halkımızı tamamlanan her adımdan şeffaf bir biçimde haberdar etmeye devam edeceğiz.

Soğukkanlılık, sabır, sebat ve kararlılıkla, hep birlikte yürüyeceğiz"