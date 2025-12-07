  • BIST 11007.37
  • Altın 5743.85
  • Dolar 42.5228
  • Euro 49.5529
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Rum Hükümet Sözcüsü: Erhürman’ın önerileri 11 Aralık’ta Holguín ile ele alınacak

» »
Letymbiotis, 11 Aralık’taki Hristodulidis–Holguín–Erhürman üçlü görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dört ve on maddelik önerilerinin ele alınacağını, toplantının müzakerelerin yeniden başlaması için belirleyici bir adım olmasını umduklarını açıkladı.
Rum Hükümet Sözcüsü: Erhürman’ın önerileri 11 Aralık’ta Holguín ile ele alınacak

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi María Ángela Holguín ile yaptığı görüşmenin ardından Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis gazetecilere açıklamalarda bulundu. Letymbiotis, görüşmeyi “çok iyi ve yapıcı” olarak değerlendirdi.

Omega Live’da yer alan habere göre Letymbiotis, 11 Aralık’ta yapılacak Hristodulidis–Holguín–Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman üçlü toplantısının Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için belirleyici bir ilk adım olabileceğini söyledi. Hristodulidis’in görüşme sonrasında Ulusal Konsey’i bilgilendireceğini ifade etti.

Sözcü, Holguín ile yapılan görüşmede hem özlü meselelerin hem de iki çok taraflı toplantıda üzerinde mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemlerin ele alındığını belirtti. Görüşmenin merkezinde, 11 Aralık’taki ortak toplantının hazırlıkları yer aldı.

Letymbiotis, Lefkoşa’nın bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması için bir başlangıç noktası olmasını umduğunu vurguladı. Aynı gün AB’nin Kıbrıs sorunu temsilcisi Johannes Hahn’ın da adada bulunacak olmasını, Kıbrıs sorununun Avrupa boyutu açısından “olumlu bir tesadüf” olarak değerlendirdi.

"PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜÇLÜ GÖRÜŞMENİN ARINDAN CUMA GÜNÜ ULUSAL KONSEY TOPLANACAK"

Sözcü, Hristodulidis’in ortak görüşmenin ardından Cuma günü Ulusal Konsey’i toplantıya çağırdığını ve siyasi liderliğin temasların sonuçları hakkında bilgilendirileceğini aktardı. Holguín’in ziyaretinin amacının çok taraflı konferansın hazırlanması olduğunu belirten Letymbiotis, temsilcinin Kıbrıs’taki temaslarının ardından Atina ve Ankara’ya gideceğini söyledi.

"ERHÜRMAN'IN ÖNERİLERİ PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIDA ELE ALINACAK"

Hükümetin çok taraflı konferansın en kısa sürede toplanması gerektiğine inandığını yineleyen Letymbiotis, bu formatın özlü meselelerin ele alınmasını zorunlu kıldığını ve hedefin müzakerelerin Crans-Montana’da kesildiği yerden yeniden başlaması olduğunu kaydetti. Sözcü, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dört maddelik önerisi de dahil olmak üzere tüm konulara yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Perşembe günü yapılacak toplantı öncesinde taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasına ve BM’nin planladığı çok taraflı konferansın hazırlıklarına ilişkin “çok somut bir tartışma” yürütüldüğünü belirten Letymbiotis, BM temsilcisi Holguín’in iyimserliğinin somut ilerlemeye dönüşmesini umduklarını söyledi.

"ERHÜRMAN'IN 10 MADDELİK ÖNERİLERİ PERŞEMBE GÜNÜ HOLGUİN İLE TARTIŞILACAK"

Holguín’in adada birkaç gün daha kalacak olmasının önemli temaslara olanak sağladığını dile getiren Sözcü, Hahn’ın eşzamanlı varlığını da “önemli bir fırsat” olarak değerlendirdi. Holguín’in 11 Aralık öncesi Rum Liderle yeniden görüşmesine ilişkin ise henüz bir planlama yapılmadığını, programın BM tarafından açıklanacağını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının pozisyonları ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın on maddelik önerisine de değinen Letymbiotis, tüm konuların incelendiğini ancak bunların kamuoyu önünde tartışılamayacağını söyledi. Görüşmelerin, Perşembe günü Holguín’in huzurunda yapılacağını ifade etti.

"HOLGUİN'İN 'KIBRIS'IN TÜRK TARAFI' İFADESİ SADECE 'SÖZEL BİR HATA'"

Holguín’in tepki çeken “Kıbrıs’ın Türk tarafı” ifadesine ilişkin değerlendirmede bulunan Letymbiotis, bunun “sözel bir hata” olduğunu, BM ve uluslararası toplumun yerleşik pozisyonlarının açık olduğunu belirterek “Konunun hassasiyetini ve gerekli diplomatik manevraları takdir edersiniz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkasının cep telefonundan kendi hesabına para gönderdi, tutuklandı07 Aralık 2025 Pazar 11:54
  • Bu bölgelerde elektrik yok!07 Aralık 2025 Pazar 11:51
  • Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı07 Aralık 2025 Pazar 11:50
  • Başkan Şenkul: Başımıza taş yağdı desek abartmış olmayız06 Aralık 2025 Cumartesi 10:49
  • Unilig... DAÜ Geçtiğimiz yılın finalisti YDÜ'yü devirdi06 Aralık 2025 Cumartesi 10:42
  • Salih Canseç görevden alındı, yerine Pembe Arifoğlu atandı06 Aralık 2025 Cumartesi 10:41
  • Sendikalar " Game Over", istifa edin!05 Aralık 2025 Cuma 19:33
  • Üstel Ankara yolcusu05 Aralık 2025 Cuma 19:30
  • Maria Holguín: Üçlü görüşmeyi “verimli ve somut sonuç” hedefiyle hazırlıyoruz05 Aralık 2025 Cuma 14:51
  • Kuzey Kıbrıs için kuvvetli sağanak uyarısı05 Aralık 2025 Cuma 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti