Rum Hükümet Sözcüsü: Erhürman’ın önerileri 11 Aralık’ta Holguín ile ele alınacak

Letymbiotis, 11 Aralık’taki Hristodulidis–Holguín–Erhürman üçlü görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dört ve on maddelik önerilerinin ele alınacağını, toplantının müzakerelerin yeniden başlaması için belirleyici bir adım olmasını umduklarını açıkladı.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi María Ángela Holguín ile yaptığı görüşmenin ardından Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis gazetecilere açıklamalarda bulundu. Letymbiotis, görüşmeyi “çok iyi ve yapıcı” olarak değerlendirdi.

Omega Live’da yer alan habere göre Letymbiotis, 11 Aralık’ta yapılacak Hristodulidis–Holguín–Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman üçlü toplantısının Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için belirleyici bir ilk adım olabileceğini söyledi. Hristodulidis’in görüşme sonrasında Ulusal Konsey’i bilgilendireceğini ifade etti.

Sözcü, Holguín ile yapılan görüşmede hem özlü meselelerin hem de iki çok taraflı toplantıda üzerinde mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemlerin ele alındığını belirtti. Görüşmenin merkezinde, 11 Aralık’taki ortak toplantının hazırlıkları yer aldı.

Letymbiotis, Lefkoşa’nın bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlaması için bir başlangıç noktası olmasını umduğunu vurguladı. Aynı gün AB’nin Kıbrıs sorunu temsilcisi Johannes Hahn’ın da adada bulunacak olmasını, Kıbrıs sorununun Avrupa boyutu açısından “olumlu bir tesadüf” olarak değerlendirdi.

"PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÜÇLÜ GÖRÜŞMENİN ARINDAN CUMA GÜNÜ ULUSAL KONSEY TOPLANACAK"

Sözcü, Hristodulidis’in ortak görüşmenin ardından Cuma günü Ulusal Konsey’i toplantıya çağırdığını ve siyasi liderliğin temasların sonuçları hakkında bilgilendirileceğini aktardı. Holguín’in ziyaretinin amacının çok taraflı konferansın hazırlanması olduğunu belirten Letymbiotis, temsilcinin Kıbrıs’taki temaslarının ardından Atina ve Ankara’ya gideceğini söyledi.

"ERHÜRMAN'IN ÖNERİLERİ PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIDA ELE ALINACAK"

Hükümetin çok taraflı konferansın en kısa sürede toplanması gerektiğine inandığını yineleyen Letymbiotis, bu formatın özlü meselelerin ele alınmasını zorunlu kıldığını ve hedefin müzakerelerin Crans-Montana’da kesildiği yerden yeniden başlaması olduğunu kaydetti. Sözcü, Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dört maddelik önerisi de dahil olmak üzere tüm konulara yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Perşembe günü yapılacak toplantı öncesinde taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasına ve BM’nin planladığı çok taraflı konferansın hazırlıklarına ilişkin “çok somut bir tartışma” yürütüldüğünü belirten Letymbiotis, BM temsilcisi Holguín’in iyimserliğinin somut ilerlemeye dönüşmesini umduklarını söyledi.

"ERHÜRMAN'IN 10 MADDELİK ÖNERİLERİ PERŞEMBE GÜNÜ HOLGUİN İLE TARTIŞILACAK"

Holguín’in adada birkaç gün daha kalacak olmasının önemli temaslara olanak sağladığını dile getiren Sözcü, Hahn’ın eşzamanlı varlığını da “önemli bir fırsat” olarak değerlendirdi. Holguín’in 11 Aralık öncesi Rum Liderle yeniden görüşmesine ilişkin ise henüz bir planlama yapılmadığını, programın BM tarafından açıklanacağını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının pozisyonları ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın on maddelik önerisine de değinen Letymbiotis, tüm konuların incelendiğini ancak bunların kamuoyu önünde tartışılamayacağını söyledi. Görüşmelerin, Perşembe günü Holguín’in huzurunda yapılacağını ifade etti.

"HOLGUİN'İN 'KIBRIS'IN TÜRK TARAFI' İFADESİ SADECE 'SÖZEL BİR HATA'"

Holguín’in tepki çeken “Kıbrıs’ın Türk tarafı” ifadesine ilişkin değerlendirmede bulunan Letymbiotis, bunun “sözel bir hata” olduğunu, BM ve uluslararası toplumun yerleşik pozisyonlarının açık olduğunu belirterek “Konunun hassasiyetini ve gerekli diplomatik manevraları takdir edersiniz” dedi.