Başkasının cep telefonundan kendi hesabına para gönderdi, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, 1 Aralık tarihinde saat 12.00 sıralarında C.S.(E-35), bir şahsa ait cep telefonunu, önceden olan borcunu ödemek için iban numarasını öğreneceği bahanesiyle söz konusu şahıstan alıp, online işlemler uygulaması üzerinden 40 bin TL parayı kendi hesabına gönderdiği belirlendi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.
