Bu akşamdan, çarşambaya kadar kuvvetli ve şiddetli yağış var

Meteoroloji Dairesi, bu akşamdan, çarşambaya kadar kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji’den Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den çarşamba günü 17.00’ye kadar bölgede etkili olması beklenen kuvvetli ve şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Dairenin açıklamasında, yarın yer yer 21–50 kg/m² arası kuvvetli yağış, çarşamba günü ise günün ilk saatlerinden itibaren 76–100 kg/m² arası şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre KKTC, alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında kalacak.

Tahminlere göre:

Salı: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Cuma: Parçalı bulutlu

Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

Pazar: Az bulutlu

Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu

En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimler ve sahillerde 17–20°C dolaylarında seyredeceği, rüzgârın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bildirildi.