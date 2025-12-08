Bu akşamdan, çarşambaya kadar kuvvetli ve şiddetli yağış var

Meteoroloji’den Kuvvetli ve Şiddetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 20.00’den çarşamba günü 17.00’ye kadar bölgede etkili olması beklenen kuvvetli ve şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Dairenin açıklamasında, yarın yer yer 21–50 kg/m² arası kuvvetli yağış, çarşamba günü ise günün ilk saatlerinden itibaren 76–100 kg/m² arası şiddetli yağış beklendiği belirtildi.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre KKTC, alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında kalacak.
Tahminlere göre:
Salı: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çarşamba: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Cuma: Parçalı bulutlu
Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
Pazar: Az bulutlu
Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimler ve sahillerde 17–20°C dolaylarında seyredeceği, rüzgârın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.