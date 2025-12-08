Gürçağ'dan nisaba destek yok!

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan nisap krizi, Ulusal Birlik Partisi içindeki siyasi gerilimi gün yüzüne çıkardı. Hükümet kanadının tam katılım beklediği kritik oturumda, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ’ın nisaba destek vermemesi parti içinde tartışmalara yol açtı.
Gürçağ’ın tutumu, hem bütçe sürecinin işleyişini zorlaştırdı hem de UBP’de bir süredir dillendirilen iç çekişmeleri yeniden görünür kıldı.
