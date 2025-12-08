  • BIST 11189.5
230 karton elektronik sigara tütününü çalan şahıs ciddi şekilde darp edildi

Gönyeli’de çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çalmakla suçlanan şahıs, ciddi şekilde darp edildi.
230 karton elektronik sigara tütününü çalan şahıs ciddi şekilde darp edildi

Polis basın bültenine göre, Gönyeli’de bir içki satan markette çalışan zanlı M.K. (E-31), başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigara tütününü, söz konusu işyerine teslim etmeyerek çaldı.

Olayın ardından Girne’de saat 21.00 sıralarında, M.M.Y.(E-19), M.Y.(E-24) ve İ.G.(E-46) bir taraf olup, çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle M.K’nin (E-31) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti. Söz konusu şahsın burun kemiği kırıldı, sağ el işaret parmağı çatladı.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

– İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturtması sürüyor.

