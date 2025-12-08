230 karton elektronik sigara tütününü çalan şahıs ciddi şekilde darp edildi

Polis basın bültenine göre, Gönyeli’de bir içki satan markette çalışan zanlı M.K. (E-31), başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigara tütününü, söz konusu işyerine teslim etmeyerek çaldı.

Olayın ardından Girne’de saat 21.00 sıralarında, M.M.Y.(E-19), M.Y.(E-24) ve İ.G.(E-46) bir taraf olup, çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle M.K’nin (E-31) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti. Söz konusu şahsın burun kemiği kırıldı, sağ el işaret parmağı çatladı.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

– İzinsiz ikamet eden iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturtması sürüyor.