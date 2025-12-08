Lefkoşa-Girne ana yolunda kaza… Bir yaralı

Polisten yapılan açıklamaya göre, sürücü Ebül Fettah Mehmet Baran (E), yönetimindeki KK 190 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, ağaca çarptıktan sonra durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
