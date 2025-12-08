İnşaat Sektörünün 2024 Vergi Rekortmeni: Döveç Group

Döveç Group, inşaat müteahhitliği sektöründe 2024 yılı Kurumlar Vergisi’ni en yüksek düzeyde beyan eden şirket olarak “Vergi Onur Ödülü” ile onurlandırıldı.

Ödül, Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de düzenlenen törende, Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç’e; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, verginin yalnızca yasal bir yükümlülük değil; ülke ekonomisine duyulan güvenin ve kurumsal duruşun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti:

“35 yılı aşkın süredir 16 grup şirketimizle ülkemizin kalkınmasını ve sürdürülebilir büyümesini çalışmalarımızın önceliği haline getirdik. Eğitimden spora ve gençlerimizin geleceğine uzanan yatırımlarımız, toplumumuza duyduğumuz güvenin bir göstergesidir.”

Burçin Döveç ayrıca; Muharrem Döveç Ortaokulu, Kıbrıs Satranç Federasyonu’na verilen destek ve Muharrem Döveç Stadı gibi kalıcı projelerin, geleceğe duyulan inancın bir yansıması olduğunu vurguladı:

“Döveç Group olarak, ülkemiz için üretmeye, topluma değer katmaya ve geleceğe eserler bırakmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Döveç Group’un vergi rekortmenliği; disiplinli kurumsal yapı, şeffaf yönetim anlayışı ve çalışanların ortak emeğiyle oluşan finansal istikrarın bir sonucu olarak değerlendirildi. Şirket, gayrimenkulden eğitime uzanan geniş yatırım modeliyle ülke ekonomisine katkısını güçlendirmeye devam ediyor.

2025 yılında ise Döveç Group, bu başarıları daha da ileri taşıyarak inşaat sektöründe üst üste üçüncü kez “Kıbrıs’ın En İyi İnşaat Şirketi” seçildi ve toplam 22 ödül kazanarak sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Vergi şampiyonluğu ile birlikte elde edilen bu ödüller, şirketin kalite, güven, yenilikçilik ve topluma değer katan vizyonunun güçlü bir bütününü oluşturuyor.