Yalınkaya: “Bu pişkinlik size sandıkta ikinci bir darbe dönemi yaşatacak. Sizi hiçbir güç kurtaramayacak”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, ülkenin yolsuzluk, rüşvet ve sahtekârlık batağına battığını ancak sorumluların pişkince “Ankara’dan destek aldık” diye açıklamalar yaptıklarını söyleyerek, erken seçim çağrısı yaptı

Yalınkaya: Üstel uzayda mı yaşıyor?

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, ülkede artık “tuzun koktuğunu”, kendi atadığı bürokratları tek tek “rüşvet ve yolsuzluk” suçlamalarıyla tutuklanan Başbakan Ünal Üstel’in sanki uzayda yaşar gibi “Benimle alakası yok” imajı çizmeye çalıştığını söyledi.

Medya yer alan “polisin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaların önünün kesilmek istendiği” iddialarına değinen Yalınkaya, Üstel’in apar topar Ankara’ya gidip, bir de ortağı Erhan Arıklı aracılığıyla, “sohbet ettik, destek aldık, geldik” gibi dalga geçercesine açıklamalar yaptığına işaret etti, “Bu ciddiyetsizlik size sandıkta ikinci bir hezimet yaşatacak” dedi.

“Bu ülkeyi bu çamurun içine batıranları hiçbir güç kurtaramayacak”

Gelişmiş ülkelerde, devlet ciddiyetine ve onuruna sahip siyasilerin, bırakın kendileriyle ilgili olmasını, etraflarındaki herhangi bir çalışma arkadaşlarının bu suçlamalarla karşı karşıya gelmesi halinde dahi, “Benim de sorumluluğum var” diyerek istifa ettiğini belirten Yalınkaya, UBP-DP-YDP hükümetinde bulunan siyasilerin bu kültürü taşımadıkları ve zerre utanç duyguları olmadığını vurguladı.

Yalınkaya, “Bu kadar rezaletin omuzlarına yüklendiği insanların bu kadar pişkin olması, dünyada örneğine rastlanılamayacak kadar inanılmaz bir durumdur. 5 senede bu ülkeyi bir çamurun içine batıranları hiçbir güç kurtaramayacak. Hemen, şimdi erken erken seçimle bu çamur temizlenmeli, suça bulaşan herkes tek tek yargılanmalı ve toplumun adalete olan güveni tazelenmelidir” dedi.