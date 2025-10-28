  • BIST 10879.12
Burak Maviş: Adı 'Eğitim Bakanlığı' ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, seçim yasakları döneminde 40 geçici öğretmenin görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Adı ‘Eğitim Bakanlığı’ ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız” dedi.
Burak Maviş: Adı ‘Eğitim Bakanlığı’ ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, seçimden bir gün önce ve yasakların yürürlükte olduğu dönemde, ilkokullara 40 geçici öğretmenin görevlendirilmesinin “kabul edilemez bir uygulama” olduğunu söyledi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, bu atamaların eğitim sisteminin ihtiyaçları yerine “seçim öncesi çıkar hesaplarıyla” yapıldığını vurguladı. “Söz konusu atamalar hem hukuken hem de vicdanen meşruiyetini yitirmiştir” diyen Maviş, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79. maddesine göre, seçim yasakları döneminde yalnızca “öngörülemeyen ve elzem ihtiyaçlar” için Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) özel izin alınarak atama yapılabileceğini hatırlattı.

Maviş, “40 atamanın ne gerekçesi açıklanmıştır ne de herhangi bir okulda bu kadroların ‘elzem’ olduğu ortaya konmuştur. Bu durum açıkça seçim yasaklarının ihlali ve görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi yapılan bu atamaların eğitime zarar verdiğini belirten Maviş, “Bazı okullar kadro fazlası öğretmenlere ders yaratabilmek için haftalık programlarını defalarca değiştirmek zorunda kalmıştır. Eğitim düzeni altüst edilmiş, çocuklarımızın öğrenme süreçleri günübirlik siyasi hesaplara kurban edilmiştir” dedi.

Maviş, okullarda en az 18 rehber öğretmen ve 22 özel eğitim öğretmeni ihtiyacı bulunduğunu, buna rağmen Bakanlığın bu kadroları doldurmadığını kaydetti. “Sınavda başarılı olup sırada bekleyen 176 rehber öğretmeni ve 53 özel eğitim öğretmeni yok sayılmaktadır. Çünkü bu hükümet liyakati değil, siyasi sadakati tercih etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Adı ‘Eğitim Bakanlığı’ ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız” diyen Maviş, eğitimi siyasi rant uğruna araçsallaştıranlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Maviş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Bu hükümetin artık ne meşruiyeti kalmıştır ne de istifa edecek cesareti! Toplumu daha fazla yormayın, ülkenin geleceğiyle oynamayı bırakın. Erdemli olun, erken seçime giderek toplumun önünü açın.”

