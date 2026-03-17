CTP'nin "Yarın İçin Şimdi-Geleceği Birlikte Kuruyoruz" çalıştayının ikinci günü tamamlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Yarın İçin Şimdi – Geleceği Birlikte Kuruyoruz” başlığıyla düzenlediği çalıştayın ikinci günü tamamlandı.
Çalıştayın ikinci gününde enerji, çevre ve turizm komiteleri, temel metin ve önerileri somutlaştırmak amacıyla bir araya geldi. Komiteler, ele aldıkları başlıkları tartışarak halkın katkısına açılacak temel metinler ve somut projeler üzerine çalışmalarını ortaya koydu.

İNCİRLİ: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ORTAK AKIL VE KATILIMCI BİR YÖNETİM ANLAYIŞININ ESAS ALACAĞIZ

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada sorunların çözümünde ortak akıl ve katılımcı bir yönetim anlayışının esas alınacağını vurguladı. İncirli, toplumun tüm kesimlerinin görüşlerinin alınacağı, veriler ve gerçekler temelinde ilerleyen, kaynakların doğru tespit edilip etkin şekilde kullanılacağı bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ülkede herkesin büyük bir yük ve yorgunluk hissettiğini ifade eden İncirli, halkın güçlü bir değişim arzusu taşıdığını ve bu değişimi gerçekleştirmek için vakit kaybetmeden birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

“HEDEFİMİZ TÜM PAYDAŞLARIN MERKEZDE OLACAĞI BİR YÖNETİM MODELİ”

“Hedefimiz, tüm paydaşların merkezde olacağı, açık iletişime dayalı bir yönetim modeli” diyen Sıla Usar, birkaç kişinin kararlarıyla ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğinin açık olduğunu belirtti. Çalıştayın yalnızca bir toplantı değil, ülkenin geleceğini birlikte inşa etmek için başlatılan bir süreç olduğunu kaydeden İncirli, akademisyenler, uzmanlar ve toplumun farklı kesimleriyle kurulan iletişimin devam edeceğini ifade etti. Somut ve uygulanabilir projeler üretmeyi hedeflediklerini dile getiren İncirli, ülkenin turizm, enerji ve çevre gibi hayati alanlardaki potansiyelini ortaya çıkaracak politikaların ortak çalışmalarla geliştirileceğini söyledi.

KİŞİ: CTP YALNIZCA BİR PARTİ DEĞİL; AKLIN VE LİYAKATİN TEMSİLCİSİDİR

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise yaptığı konuşmasında ülkenin hem yönetim anlayışı hem de bölgesel gelişmeler nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirterek Kıbrıs Türk halkının ciddi bir ekonomik ve toplumsal baskı altında olduğunu söyledi. Kişi, mevcut yönetim anlayışını eleştirerek toplumun yaşadığı umutsuzluğun farkında olduklarını ancak bu zorlu dönemde toplumun dayanacağı en güçlü adresin CTP olduğunu vurguladı. “Toplumun bu karanlık ve zor dönemlerde dayanacağı en güçlü adres Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir. Çünkü CTP yalnızca bir siyasi parti değil; aklın, liyakatin, planlamanın ve toplumsal sorumluluğun temsilcisidir” şeklinde konuşan Kişi, düzenlenen çalıştayın da bu anlayışın bir ürünü olduğunu söyledi.

“ÜLKEYE NEFES ALDIRACAK BİR İKTİDAR PLANI İÇİN BİR ARAYA GELDİK”

Gerçekleştirilen çalıştayların bir seçim hazırlığı olmadığını vurgulayan Mehmet Kale Kişi, “Bu çalışma bir seçim hazırlığı veya seçim manifestosu yazma çalışması değil. Biz burada, ülkemize önümüzdeki beş yıl boyunca nefes aldıracak gerçekçi ve uygulanabilir bir iktidar planı hazırlamak için bir araya geldik.” dedi. Konuşmasının devamında nisan ayında altı farklı alanda daha çalıştay düzenleneceğini kaydeden Kişi, sürecin ekonomi ve maliye çalıştayı ile tamamlanacağını belirtti ve çalışmaların yalnızca parti kadrolarıyla sınırlı olmadığını, sivil toplum örgütleri, sektör temsilcileri ve toplumun farklı kesimlerinin bilgi ve deneyimlerinin de sürece dahil edildiğini vurguladı. Kişi, yapılan tüm çalışmaların raporlaştırılarak parti kurullarının onayının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ayrıca çalıştay, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. “Eğitim, spor gençlik, çevre, enerji ve turizm” komitelerinin tamamlanmasıyla beraber geriye kalan başlıklar ise önümüzdeki haftalarda ele alınacak.

