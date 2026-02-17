  • BIST 12433.5
YÖK | Yüzlerce bölümde kontenjanlar düşürülüyor

YÖK, üniversite kontenjanlarında büyük bir revizyona gittiğini duyurdu. 2023-2025 dönemini kapsayan planlamada, 462 lisans programından 197'sinin kontenjanı azaltıldı.
Başta öğretmenlik ve hukuk olmak üzere birçok popüler bölümde gerçekleşen bu kesinti, 2026 yılından itibaren vakıf üniversitelerini de kapsayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite mezun sayısı ile iş gücü piyasası arasındaki dengeyi sağlamak adına stratejik bir adım attı. Arz-talep dengesini korumayı ve eğitim kalitesini artırmayı hedefleyen yeni düzenleme, birçok fakültede kontenjanların ciddi oranda daralmasına neden oldu.

Öğretmenlik bölümlerinde mezun fazlasına fren

YÖK verilerine göre, son üç yılda kontenjanı en fazla düşürülen alanların başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar geldi. Bu kararın temel gerekçesi, eğitim fakültesi mezun sayısının kamu istihdam kapasitesinin çok üzerine çıkması olarak açıklandı. Atama bekleyen öğretmen adaylarının sayısını kontrol altına almayı hedefleyen kurul, kontenjanları kamu atama kapasitesiyle uyumlu hale getirdi.

 

Vakıf üniversiteleri için 2026 uyarısı

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde başlatılan kontenjan daraltma uygulamasının 2026 yılı itibarıyla vakıf üniversitelerinde de zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, planlı büyüme stratejisinin tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayacağının altını çizdi.

Hukuk ve sağlık bölümlerinde keskin düşüş

Özellikle hukuk fakültelerinde 2025 yılında devlet üniversitelerinde uygulanan yüzde 45'lik kontenjan azalması, 2026'da vakıf üniversitelerine de yansıyacak. Hukukun yanı sıra adayların yoğun ilgi gösterdiği psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık gibi bölümlerde de kontenjanlar değişen oranlarda azaltılacak.

 

YÖK’ün temel stratejik hedefleri

Yükseköğretim Kurulu, bu kontenjan politikasının üç ana sütun üzerine inşa edildiğini belirtti. Kurulun önceliği, istihdam piyasasının doymuş olduğu alanlarda mezun fazlasının önüne geçmek olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra üniversite eğitimini piyasanın güncel ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve öğrenci sayısını azaltarak akademik kaliteyi artırmak, planlamanın merkezinde yer alıyor

