Burak Maviş: Yasalara aykırı davranan Ektam yöneticilerinin anlaşmaya kadar mal varlığına tedbir konulmalı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Ektam emekçilerinin sendikalaşma hakkı için direnişinin 11’inci gününde olduklarını belirterek, yasalara aykırı davranan Ektam yöneticilerinin anlaşmaya kadar mal varlığına tedbir konulması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Ektam emekçilerine destek belirti, dayanışma grevinde olduklarını hatırlattı.

Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programda konuşan Maviş, işçilerin çocuklarıyla birlikte sokakta ve çadırda olduğunu anlattı. Maviş, “Sendikalaştıkları gün tesis çalışanlarını kapının önüne koydular” dedi. Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’nin belirli adımlar atmasının olumlu olduğunu ifade eden Maviş, içerideki stokların dışarı çıkarılmadığını söyledi.

Ektam emekçilerinin direnişinin 11’inci gününde olduğunu kaydeden Maviş, Lefkoşa’da acil bir toplantısı olmadığı sürece günde iki kez emekçilerle bir araya gelerek çay ve kahve içtiğini dile getirdi. Sorunların daha detaylı ele alınması gerektiğini belirten Maviş, “Orada Ektam emekçileri grevde anlayışı yerine sendikalaşma hakkı isteniyor. Gelinen nokta ya sendikalaşmaları ya da fabrikanın kapanmasıdır” ifadelerini kullandı.

İşçilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çeken Maviş, eşi hasta olduğu için izin alamayan, çocuğunun karne ve diploma törenine gidemeyen çalışanlar olduğunu söyledi. Sürekli fedakârlık beklenen bir kitle bulunduğunu belirten Maviş, bölge insanlarının yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

Hem Ektam’ın devam etmesini hem de çalışanların güvenceli şekilde işlerine devam etmesini istediklerini vurgulayan Maviş, KTÖS’ün eğitim sorunları için değil, Ektam emekçilerine destek amacıyla KTÖEOS ile birlikte dayanışma grevinde olduğunu açıkladı. Öğleden sonra, okulun ilk günü olması nedeniyle dayanışma ve motivasyon için Ektam çadırında bulunacaklarını kaydetti.

"EĞER YASALARA AYKIRI DAVRANIYORLARSA BAKANLIK DAVETİNE KATILMIYORLARSA MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULSUN"

Burak Maviş, Ektam yöneticileri ile ilgili "Eğer emekçilerin hakkıyla oynanıyorsa, yasalara aykırı davranılıyorsa, Çalışma Bakanlığı davet etmesine rağmen katılmıyorsalar hesapları dondurulsun mal varlığına tedbir konulsun anlaşama olana kadar" dedi.