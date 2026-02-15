  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Ülke genelinde trafik denetimi: 6 tutuklu

» »
Polis Trafik Ekipleri’nin dün gerçekleştirdiği denetimlerde 2 bin 406 sürücü kontrol edildi; 120’si sürat nedeniyle olmak üzere 381 sürücü hakkında işlem yapılırken, 45 araç trafikten men edildi. 6 sürücü ise tutuklandı.
Ülke genelinde trafik denetimi: 6 tutuklu

Polis Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 120’si süratten olmak üzere 381 sürücü yazıldı; 45 araç trafikten men edildi, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 2,406 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 120 araç sürücüsü süratli araç kullanmak, 19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 11 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü araç sürerken cep telefonu kullanmak, 66 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 119 sürücü de diğer trafik suçlarından ceza aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğazköy’de iki araç çarpıştı: Araç bahçe duvarında durabildi14 Şubat 2026 Cumartesi 19:51
  • Gemikonağı’nda alkollü sürücü kazaya karıştı14 Şubat 2026 Cumartesi 10:45
  • GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED’den Erhürman’a ziyaret14 Şubat 2026 Cumartesi 10:38
  • 3 üründe limit üstü bitki koruması tespit edildi14 Şubat 2026 Cumartesi 10:10
  • KŞK'da 43 gündür maaşlar ödenmedi... Grev başlıyor...13 Şubat 2026 Cuma 23:41
  • Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı13 Şubat 2026 Cuma 19:18
  • KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN, Ektam işçilerine destek için pazartesi ve salı greve gidiyor13 Şubat 2026 Cuma 19:10
  • İncirli: “Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”13 Şubat 2026 Cuma 17:12
  • Taçoy: “UBP layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldü”13 Şubat 2026 Cuma 14:31
  • İncirli: Üstel Hükümetini Götürmek İçin UBP’li Muhaliflerle Görüşecek13 Şubat 2026 Cuma 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti