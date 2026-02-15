KTÖS-KTOEÖS-KTAMS-KAMUSEN Pazartesi ve Salı grevde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 16 Şubat Pazartesi günü 14.00–15.30 saatleri arasında bazı okullarda grev yapılacağını duyurdu.
Sendikalardan yapılan ortak açıklamaya göre grev; Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’nde uygulanacak.
Açıklamada ayrıca saat 14.00’te Köprülü köyünde bulunan Ektam emekçilerinin öğretmenlerle birlikte ziyaret edileceği ve burada ortak basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Sendikalar, üyelerine katılım çağrısında bulundu.
Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile KAMUSEN’in de 17 Şubat Salı günü 13.00–15.30 saatleri arasında bölgede bulunan devlet dairelerinde uyarı grevi gerçekleştireceği kaydedildi.
