  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

KTÖS-KTOEÖS-KTAMS-KAMUSEN Pazartesi ve Salı grevde

» »
Öğretmen sendikalarından bölgesel grev kararı
KTÖS-KTOEÖS-KTAMS-KAMUSEN Pazartesi ve Salı grevde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 16 Şubat Pazartesi günü 14.00–15.30 saatleri arasında bazı okullarda grev yapılacağını duyurdu.

Sendikalardan yapılan ortak açıklamaya göre grev; Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’nde uygulanacak.

Açıklamada ayrıca saat 14.00’te Köprülü köyünde bulunan Ektam emekçilerinin öğretmenlerle birlikte ziyaret edileceği ve burada ortak basın açıklaması yapılacağı belirtildi. Sendikalar, üyelerine katılım çağrısında bulundu.

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile KAMUSEN’in de 17 Şubat Salı günü 13.00–15.30 saatleri arasında bölgede bulunan devlet dairelerinde uyarı grevi gerçekleştireceği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Mayıs ara bölgedeki iki toplumlu ortak etkinlikle kutlanacak29 Nisan 2025 Salı 12:34
  • Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nda görev dağılımı12 Mart 2025 Çarşamba 09:36
  • Erşangil: Asgari ücreti, Komisyon’un krizlerinden kurtarın01 Ekim 2024 Salı 13:52
  • BY: Asgari Ücret Kamudaki En Düşük Maaşa Eşitlenmeli01 Ekim 2024 Salı 12:12
  • KTAMS ile KOOP-SEN Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu’nu kuruyor25 Eylül 2024 Çarşamba 13:01
  • **Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Sorunların Yapısal Nedenlerini Vurguladı**14 Eylül 2024 Cumartesi 10:47
  • Türk-Sen: Asgari Ücret Ne Olacak?09 Eylül 2024 Pazartesi 09:45
  • Zeki Çeler: Çalışma Bakanlığı neden halen suskun?28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti