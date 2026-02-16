Tibuk: Afet olursa platform olarak hazırız

  • BIST 12433.5
Tibuk, olası afet sonrası sahada kamu kurumlarıyla koordine olarak insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.
Elazığ depremi sonrası bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Afet Platformu İletişim Komisyonu Temsilcisi Hande Tibuk, olası afet sonrası sahada kamu kurumlarıyla koordine olarak insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Afet Platformu’nun çalışmalarıyla ilgili CNBC-e’ye açıklamada bulunan Hande Tibuk, 6 yıldır yaşadıkları deneyimlerde sivil toplum örgütlerinin güçlerini birleştirmesi durumunda kamu kurumlarıyla işbirliğinde büyük işler başarılabileceğini gördüklerini belirtti.

Afetlerde insanların yardıma koştuğunun ve doğru bilgiye sahip olunmadığı için bazen gereksiz yardımların yapıldığı ve israfların meydana geldiğine tanıklık ettiklerinin altını çizen Hande Tibuk, platformun çalışmalarındaki en önemli kazanımın İhtiyaç analizi ve kaynakların doğru kullanımı olduğuna dikkat çekilerek, acil ihtiyaçların tespiti üzerinden temin süreçlerinin yürütüldüğünü belirtti.

Sivil toplum örgütleri yanında gönüllüler ordusunu da koordine edebilecek bir yapılanmaya ulaştıklarının altını çizen Hande Tibuk, ihtiyaçların temini, depolarda toplanıp ayrıştırılıp kolilere konulması gibi katkılarda bulunduklarını kaydetti.

Tibuk, 6 Şubat depreminin çok büyük olmasına rağmen birçok şehirde çok sayıda organizasyon yaptıklarını, gelen ihtiyaç ihbarlarının teyit edilmesi ve ihtiyaçların temin edilmesi yönünde önemli hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

Afet Platformu’nun kurumsallaşma yönünde girişimleri bulunduğunu belirten Hande Tibuk, “inşallah yaşamayız, ama bir afet olursa platform olarak vatandaşımızın yanında olacağız” dedi

