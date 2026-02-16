  • BIST 12433.5
Genel Kurul bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul bugün toplanacak

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı yer alıyor.

Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de gündemde bulunuyor.

