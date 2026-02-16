Ölümlü kazada karar: Sanığa 1 yıl hapis cezası

  • BIST 12433.5
Girne’de 17 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in davasında bugün karar açıklandı.
Girne’de 17 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in davasında bugün karar açıklandı.

Kurtdemir’in genç yaşta hayatını kaybetmesine neden olan sanık Mehmet Eren Düzce, Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı ve 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, kararda, Kurtdemir’in 198 promil alkollü olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Kurtdemir’in ailesi mahkeme önünde karara tepki göstererek, adalet çağrısı yaptı.

