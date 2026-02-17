Meclis dün geç toplandı, bugün halen devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda fiber optik altyapı projesine ilişkin onay yasa tasarısı yoğun tartışmalar eşliğinde görüşüldü.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 18.15’te toplanan Genel Kurul’da, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” gündeme alındı.

Milletvekilleri, söz konusu protokolü uzun süren oturumda ayrıntılı şekilde ele aldı. Fiber optik altyapı düzenlemesine ilişkin görüşmeler sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 11 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan Fiber Dönüşüm Protokolü kapsamında, 150 bin hanenin fiber internet altyapısına kavuşturulması hedefleniyor. Maliyeti 100 milyon doların üzerinde olan projenin 12 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Protokole göre sistemin 25 yıl boyunca Türkiye firması Türk Telekom tarafından işletilmesi, ardından Telekomünikasyon Dairesi’ne devredilmesi öngörülüyor.

Yasa tasarısına ilişkin değerlendirme ve oylama sürecinin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.