Genel Kurul, 8 saatlik gecikmenin ardından toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 8 saat gecikmenin ardından toplandı.
Genel Kurul, 8 saatlik gecikmenin ardından toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 18.15’te toplandı.

Genel Kurulun gündeminde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" yer alıyor.

Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de gündemde bulunuyor.

