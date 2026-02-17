DAÜ-SEN'de seçim... Mevcut Sendika Yönetimi Rektörlüğü Sendika seçimine müdahale ile suçladı!

" "Rektörlükteki bir ekip” tarafından DAÜ-SEN Olağan Genel Kurulu seçimlerine müdahil olunmuş; üyelerimiz mevcut sendika yönetimine karşı aday olmaya teşvik edilmiş, bazı Rektörlük yöneticileri ve yakınları aday yapılmıştır."

DAÜ-SEN Yönetimi Yeniden Aday Oldu: “Demokratik ve Özerk Üniversite İlkelerine Sahip Çıkacağız”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) yönetimi, 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul’da seçilecek yetkili kurullar için yeniden aday olduklarını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, demokratik ve özerk üniversite anlayışına bağlı kalınacağı, liyakate dayalı ve katılımcı yönetim anlayışının savunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada, 2019 yılından bu yana ilkesel duruştan taviz verilmeden önemli adımlar atıldığı belirtilerek, üniversitenin mali sorunlarının çözümüne yönelik protokolün hayata geçirilmesinde sendikanın öncü rol üstlendiği ifade edildi.

Pandemi döneminde öğrencilere yemek desteği sağlandığı, depremzede öğrencilere ise maddi yardım ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, DAÜ-SEN’in yalnızca bir sendika değil aynı zamanda dayanışma ve toplumsal sorumluluk odağı olduğu belirtildi.

Sendika yönetimi, son dönemde hayata geçirilen “DAÜ-SEN Local” projesiyle öğrenci ve akademisyenlere nitelikli bir sosyal alan kazandırıldığını, proje sayesinde sendika gelirlerinin artırılarak daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye destek sağlanmasının mümkün hale geldiğini bildirdi.

Açıklamada, 2019 yılından bu yana üç Toplu İş Sözleşmesi’nin kesintisiz şekilde imzalandığına dikkat çekilerek, 4 Nisan 2024 tarihinde imzalanan son sözleşmeyle izinlerin 50 iş gününe kadar biriktirilebilmesi, ödeneksiz izin hakkı ve sabbatical hakkının genişletilmesi gibi kazanımlar elde edildiği ifade edildi.

Mali sorunların çözümüne yönelik protokolün uygulanmasının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, üniversitenin sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için giderlerin azaltılmasının yanı sıra gelirlerin artırılmasının da gerekli olduğu kaydedildi. Gelir artışının ise iyi ve verimli bir yönetim anlayışıyla mümkün olacağı vurgulandı.

DAÜ-SEN yönetimi, liyakat, demokratik ve özerk üniversite ilkeleri ile katılımcı yönetim anlayışının iyi yönetimin temel unsurları olduğunu belirterek, bu ilkelerden yana net bir tutum ortaya koyduklarını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, geçmişte üniversiteyi mali krize sürükleyen yönetim anlayışının etkilerinin sürdüğü savunularak, vekâleten yapılan atamalar, liyakat yerine sadakat anlayışının öne çıkması ve düşük verimlilik eleştirildi. İtiraz eden dekanların görevden alınmaya çalışıldığı ve kurulların iradesinin yeterince dikkate alınmadığı yönündeki iddiaların demokratik ve özerk üniversite yapısını tehdit ettiği ileri sürüldü.

Sendika yönetimi, üniversitenin mali sorunlarının çözümünde DAÜ-SEN’in kritik rol üstlendiğini belirterek, liyakate dayalı yönetim anlayışının yerleşmesi ve demokratik yapının korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamanın sonunda ise Rektörlüğün, “itirazsız bir Üniversite Yönetim Kurulu, itirazsız bir Senato ve itiraz etmeyen bir sendika yönetimi” arayışı içinde olduğu iddia edildi.

“Demokratik ve Özerk Üniversite İçin Mücadeleyi Sürdüreceğiz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) yönetimi, 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesinde yayımladığı açıklamayla yeniden aday olduklarını duyurdu. Açıklamada, demokratik ve özerk üniversite yapısının korunması, liyakate dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve sendikal bağımsızlığın sürdürülmesi hedeflerinin altı çizildi.

Sendika yönetimi, bazı rektörlük çevrelerinin genel kurul seçimlerine müdahil olduğu yönünde iddialarda bulunarak, “Rektörlükteki bir ekip” tarafından üyelerin mevcut yönetime karşı aday olmaya teşvik edildiğini ve bazı rektörlük yöneticileri ile yakınlarının aday yapıldığını ileri sürdü.

Açıklamada, söz konusu girişimlerin seçim sonuçlarını belirleyecek bir güce sahip olmadığı savunulurken, bu tutumun daha önce dekanların görevden alınması ve enstitü kurulu süreçlerinde yaşanan uygulamalara benzer şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Sendika yönetimi, rektörlüğün vekâleten görevlendirmelerle üniversiteyi yönetme anlayışının sendika yönetimine müdahale girişimine kadar uzandığını öne sürerek, bu adımların yalnızca yönetim değişikliği isteği olarak değil, “üniversitenin sendikasızlaştırılması” düşüncesinin bir yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, geçmişte benzer girişimlerin üniversite ve sendika tarihinde sonuç vermediği savunularak, bu tür tartışmaların üniversitenin enerjisini tükettiği ve temel sorunların çözümünü geciktirdiği ifade edildi.

Öte yandan, Rektörün seçim sürecine müdahale iddialarıyla ilgili olarak herhangi bir bilgisi veya bağlantısı olmadığını açıkladığı hatırlatılan metinde, bu beyanın doğru kabul edildiği ancak üniversitede rektörden bağımsız hareket eden bir yönetim yapısı bulunduğu yönünde bir tablo ortaya çıktığı ileri sürüldü.

“Bağımsız sendika anlayışından vazgeçmeyeceğiz”

DAÜ-SEN yönetimi, yeniden aday olan ekibin üniversitede yaşanan gelişmelerin farkında olduğunu belirterek, güçlerini üyelerin demokratik iradesinden aldıklarını ve bağımsız sendika ile demokratik, özerk üniversite ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Açıklamada, üniversitenin iyi yönetilmesi için liyakat ve katılımcı süreçlerin desteklenmeye devam edileceği belirtilirken, kişisel beklentiler uğruna ilkelerden ödün verilmeyeceği ifade edildi.

Sendika yönetimi, protokol sürecinde kurumun sürdürülebilirliğine katkı sağlandığını savunarak, imzalanan anlaşmaların uygulanmasının takip edileceğini ve üniversitenin iyi yönetilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Toplu İş Sözleşmesi mesajı

4 Nisan 2026 öncesinde başlayacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine de değinilen açıklamada, özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda kararlı olunacağı, kötü yönetimden kaynaklanan yeni mali yüklerin çalışanlara yansıtılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Yükseköğretimde yaşanan sorunların giderilmesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yeniden saygın konumuna ulaşması için sendikanın aktif rol oynamaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sendika içinde dayanışma, birlik ve ortak çalışma kültürünün güçlendirileceği belirtilerek, “Bölmeyeceğiz, birleştireceğiz. Söz değil, iş üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

“DAÜ liyakatle yönetilmelidir”

Sendika yönetimi açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“DAÜ liyakatle yönetilmelidir. DAÜ demokratik kalmalıdır. DAÜ özerk olmalıdır. DAÜ-SEN bunun teminatı olmaya devam edecektir.”

Aday listeleri açıklandı

Açıklamada ayrıca DAÜ-SEN yetkili kurulları için aday listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Yönetim Kurulu adayları:

Berfu Çerçi Öngün, Canan Perkan Zeki, Damla Simsaroğlu, Ercan Hoşkara, Ergül Mutlu Altundağ, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Hamit Caner, Hasan Hacışevki, Hasan Oylum, Hatice Nilay Hasipoğlu, Hülya Fırat Kılıç, Kağan Günçe, Mehmet Okcan, Mustafa Rıza, Nezire İnce, Özlem Olgaç Türker, Pembe Behçetoğulları, Ruşen Yücesoylu Karakaya, Sami Fethi, Yeşim Dede.

Disiplin Kurulu adayları:

Demet Çelik Ulusoy, Erkan Malkoç, Hüseyin Özkaramanlı, Mehmet Ali Özarslan.

Denetleme Kurulu adayları:

Banu Lama, Metin Mavioğlu, Nazan Doğruer, Suzan Özdilek, Umut Türker.