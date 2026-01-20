DAÜ-SEN: Kurul'a danışmadan vekâleten atama yapıldı!

Enstitü Kurulu’nun görüşünü almadan vekâleten atama yapıldığını iddia eden DAÜ-SEN, uygulamanın mevzuata aykırı olduğunu belirterek, kurulların iradesini yok sayan bu yaklaşımın üniversiteye zarar verdiğini savundu.

DAÜ-SEN'den yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Rektörlük, 19 Ocak 2026 tarihinde Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için bir kez daha vekâleten atama yapmıştır. Oysa mevzuat gereği bu görevlendirme, Enstitü Kurulu’nun görüşü alınarak ve VYK tarafından asaleten yapılmalıdır.

DAÜ-SEN olarak vurguluyoruz: Kurulların iradesini yok sayan vekâleten atamalar, asaleten atama hakkını fiilen engellemekte ve üniversiteyi gereksiz tartışmalara sürüklemektedir. Yeniden göreve aday olan hocamızın asaleten yeniden atanabilme imkânı elinden alınmaya çalışılmaktadır. Tüm atamalar, hukuka, demokratik teamüllere ve kurumsal yönetişime uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üniversitemizin itibarı ile çalışanların hak ve iradesinin, akademik yönetim anlayışının korunması için DAÜ-SEN sürecin takipçisi olacaktır. Enstitü Kurulu en kısa sürede görüşünü oluşturmalı, Rektör bu görüşe uygun öneriyi VYK’ya iletmeli ve asaleten atama yapılmalıdır"