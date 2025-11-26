  • BIST 10914.65
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

DAÜ VYK üyesi 8 kişinin görevden alınması Cumhurbaşkanı Erhürman'a önerildi!

Bakanlar Kurulu DAÜ VYK üyesi 8 kişinin görevden alınması konusunu Cumhurbaşkanı Erhürman'a önerdi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapan 8 isim hakkında görevden alınma önerisi yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Erdal Özcenk, Halil Orun, Mustafa Safran, Mustafa Kurt, Beyhan Gürgöze, İsmail Güneş Güneşoğlu, Özgür Yuca ve Servet Karabacak’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmalarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verildi.

 

 

 

