DAÜ VYK üyesi 8 kişinin görevden alınması Cumhurbaşkanı Erhürman'a önerildi!

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapan 8 isim hakkında görevden alınma önerisi yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Erdal Özcenk, Halil Orun, Mustafa Safran, Mustafa Kurt, Beyhan Gürgöze, İsmail Güneş Güneşoğlu, Özgür Yuca ve Servet Karabacak’ın Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevinden alınmalarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verildi.
İlgili Haber;
DAÜ-SEN: “Görevden alma önerisi işleri düzeltme için değil partizanlık için" https://t.co/WlaBNGWpA7 #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS pic.twitter.com/h5l6VzTMkh— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) November 26, 2025
DAÜ'de Kriz! DAÜ VYK Başkanı'ndan yasal olmayan ne istendi? https://t.co/KxJanapI3B #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS pic.twitter.com/00TG73uXub— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) November 26, 2025
