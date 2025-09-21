  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

DAÜ ASHINA Takımı TEKNOFEST’te ikinci oldu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencilerinden oluşan ASHINA TEKNOFEST Takımı, TEKNOFEST 2025 final yarışmalarında büyük bir başarıya imza atarak ikincilik madalyasının sahibi oldu.
DAÜ ASHINA Takımı TEKNOFEST’te ikinci oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencilerinden oluşan ASHINA TEKNOFEST Takımı, TEKNOFEST 2025 final yarışmalarında büyük bir başarıya imza atarak ikincilik madalyasının sahibi oldu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 17 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında T3 Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda yüzlerce takım arasından ilk 15 takım arasına giren ASHINA takımı finalde elde ettiği başarı ile hem DAÜ’nün hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  gururu oldu.

Öğrencilerin önemli başarısına destek olmak adına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Servet Karabacak da İstanbul’a giderek öğrencilerin yanında yer alıp mutluluklarını paylaştılar.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi, onları motive eden hocalarımızı ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca TEKNOFEST’in organizasyonunda emeği geçenleri tebrik eder, söz konusu vizyonu ortaya koyanları gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği başarı ile büyük bir gurur yaşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Batı kaptanlığında mücadele eden ASHINA Takımında; DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Cemre Yeşil, DAÜ Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Alper Önder ve DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Doğan Efe Çiğdem yer alıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ’de “22. Uluslararası Muhasebe Konferansı” düzenlendi09 Eylül 2025 Salı 17:39
  • DAÜ mezunu Apple'da yazılım mühendisi olarak görev aldı03 Eylül 2025 Çarşamba 15:04
  • DAÜ Öğrencilerinden oluşan 'Ashina' takımı TEKNOFEST 2025 finallerinde...01 Eylül 2025 Pazartesi 16:26
  • DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisine uluslararası ödül29 Ağustos 2025 Cuma 16:44
  • DAÜ mezunlarının çocuklarına eğitimde büyük destek...28 Ağustos 2025 Perşembe 15:30
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi 2025 YKS’de lisans programlarında zirveye yerleşti26 Ağustos 2025 Salı 15:12
  • DAÜ 4'üncü Astronomi Atölyesi'nde öğrenciler evreni keşfetti...20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:50
  • DAÜ öğrencilerinden gurur veren temsiliyet...15 Ağustos 2025 Cuma 16:16
  • DAÜ’de arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili lisans eğitimi verilecek14 Ağustos 2025 Perşembe 13:43
  • DAÜ ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti