DAÜ'den 30 akademisyen "Dünyanın En Etkin Bilim İnsanları" listesine girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 30 akademisyen, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer aldı.
DAÜ’den 30 akademisyen “Dünyanın En Etkin Bilim İnsanları” listesine girdi

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda belirlenen liste, akademik yayın kuruluşlarından Elsevier B.V. desteği ile Scopus verileri kullanılarak oluşturuldu.

Açıklamada, 30 DAÜ bilim insanının neredeyse tamamının KKTC uyruklu olmasının bir devlet üniversitesi olan DAÜ ve ülke adına önemli bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

DAÜ’den ayrıca 5 akademisyenin de alanlarında dünyada İlk 100’e girme başarısını gösterdiği vurgulanan açıklamada, dünyanın en etkili bilim insanları listesine https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8 linkinden ulaşılabileceği de ifade edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, “Bu başarı, araştırma odaklı akademisyenlerimizin yayınlarının okunulduğunu ve kullanıldığını göstermektedir.” dedi.

Listede yer alan 30 akademisyenin büyük çoğunluğunun bu ülkede yetişmiş ve üniversite bünyesinde kendilerini geliştirmiş kişilerden oluştuğunu vurgulayan Kılıç, “Bu da KKTC’de bilimin öncüsü olan DAÜ’nün bu kadar başarılı bilim insanlarını çekirdekten yetiştirerek dünya biliminde en etkin yerlere ulaştırabileceğinin kanıtı olmuştur.” şeklinde konuştu.

Kılıç, listede uzun yıllar üniversitede hizmet veren bilim insanlarının yanında, genç bilim insanlarının da yer almasının ve listeye yeni bilim insanlarının eklenmesinin de kendileri için gurur verici olduğunu kaydederek, listeye giren akademisyenleri tebrik etti.

