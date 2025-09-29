Eşsiz Altyapısı ve Başarılı Sporcuları ile DAÜ’den Ülke Sporuna Güçlü Destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürerek yeni akademik yılda da başarılı gençleri bünyesine katmaya ve ülke sporuna destek vermeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) farklı branşlardaki milli sporcuları, hem akademik hem de sportif kariyerlerini DAÜ çatısı altında sürdürme fırsatı buluyor. Üniversite, sporcu bursu programı ile kendi dalında milli olmuş ve DAÜ spor kulüplerinde aktif bir spor hayatı sürdüren öğrencilere öğrenim ücretinin yarısına kadar burs sağlıyor. Burs miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile öğrenim ücretinin tamamına kadar artırılabiliyor.

DAÜ’nün Spor Branşları ve KKTC Sporuna Katkıları

DAÜ ulusal liglerde voleybol, basketbol, atletizm, tenis, hentbol, bilardo, satranç, güreş, bisiklet, masa tenisi, triatlon ve futbol tenisi branşlarında mücadele eden takımlar ile ülke sporuna katkı sağlamaktadır. Ayrıca kriket, bowling, darts, yüzme, futsal ve futbol takımları üniversiteler arası turnuva ve liglerde yer almakta; tüm bu takımlarda oynayan öğrenciler burs imkânından faydalanmaktadır. Modern tesisleri, profesyonel antrenörleri ve güçlü altyapısıyla KKTC’de sporun gelişimine öncülük eden üniversiteler arasında yer alan DAÜ, KKTC Üniversite Federasyonu’na bağlı birçok branşta aktif olarak faaliyet gösteriyor. 2024-2025 Akademik Yılı’nda DAÜ, bilardo (erkekler), darts (erkekler), futsal (erkekler), güreş (erkekler), satranç (kadınlar), yüzme (kadınlar) ve voleybol (kadınlar ve erkekler) branşlarında elde ettiği şampiyonluklarla üniversiteyi gururlandırdı.

DAÜ’de Uluslararası Standartlarda Spor Olanakları

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan modern ekipmanlarla donatılmış spor stüdyoları, uzman kadrosu ve uygun üyelik koşulları ile öğrencilerine ve halka hizmet sunmaktadır. Cardio, fitness, TRX, spin bike, aerobik, pilates ve bosu stüdyolarının yanı sıra masa tenisi salonu ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

Açık hava spor alanlarında 3 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 2 halı saha, 2 plaj voleybol sahası, 2 plaj tenis kortu ve kaykay pisti yer almakta; bu alanlar rezervasyon sistemiyle gece ve gündüz hizmete sunulmaktadır. Kapalı alanlarda ise squash salonları, jui-jitsu stüdyosu ve 3500 kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonu bulunmaktadır. Üniversite bünyesindeki stadyum ise tartan atletizm pisti ve çim futbol sahası ile dikkat çekmektedir.

DAÜ’den Dünya Şampiyonasına

Ese Brume – Uzun Atlama / Atletizm

2020 Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu Ese Brume, 2017 yılında Londra Dünya Şampiyonası’nda yer aldı ve 2019 Doha Katar Dünya Şampiyonası’nda ise bronz madalya kazandı. 2019 Koç Fest Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda 6.76 ile Türkiye rekoru kıran Brume, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda uzun atlamada bronz madalya elde etti. 2022 Commonwealth Oyunları’nda ise, altın madalya kazandı. Brume, Afrika Atletizm Şampiyonası’nda üst üste üç kez altın madalya kazanarak Nijerya ve Afrika rekorlarını da elinde bulunduruyor.

Ayşe Mullacuma – Futbol Tenisi

2016 Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü mezunu Ayşe Mullacuma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Milli Takımı ile Türkiye’de 2013 ve 2022 yıllarında, Romanya’da ise 2015, 2016, 2017 ve 2024 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda tekli, ikili ve üçlü kadınlarda gümüş madalya kazandı. Mullacuma, Macaristan’da 2012 yılında düzenlenen Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi 3’lü Bayanlar Takımı ile üçüncü oldu ve Lefkoşa’da 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda tekli ve ikili bayanlarda ikinci sırayı elde etti. Ayrıca, 2018 yılında Basel’de düzenlenen Esther Jordi Tekli Kadınlar özel turnuvasında üçüncü oldu.

Tuğba Aydın – Uzun Atlama / Üç Adım Atlama

2017 Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü mezunu Tuğba Aydın, atletizm uzun atlama branşında 2012, 2013, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye şampiyonu oldu. Üç adım atlama branşında 2015 ve 2017 yıllarında gümüş, 2018 yılında altın madalya kazanan Aydın, Uluslararası Atletizm Salon Şampiyonası’na katılarak, 2019 yılında 13,05 metre ile en iyi derecesini elde etti. Aydın, 2020 yılında Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda ise 13,44 metre ile Balkan üçüncüsü olarak kendi rekorunu geliştirdi.

Alara Ghaffari – Bilardo

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Alara Ghaffari, 2025 Estonya Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Osman Şanlısoy – Bilardo

2013 Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu Osman Şanlısoy, 2021 Türkiye’de düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası U23 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Mustafa Alnar – Bilardo

2023 Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü mezunu Mustafa Alnar, 2021 Türkiye’de düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası U23 kategorisinde altın madalya kazandı.

DAÜ Takım Başarıları

DAÜ Satranç Takımı 2020 yılında Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonu olurken, Bilardo Takımı aynı yıl Türkiye Üniversitelerarası Şampiyonu unvanını elde etti. Kadın Basketbol Takımı 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye Üniversitelerarası Bölgesel Lig Şampiyonu olurken, 2006 yılında Türkiye Süperlig’de üçüncülük kazandı. Erkek Voleybol Takımı ise 2024 yılında Türkiye Üniversitelerarası 1. Lig Şampiyonu olarak, aynı yıl Süperlig’de dördüncü sırayı aldı.

Milli Sporcuların Tercihi DAÜ Oldu

Yeni dönemde sporcu bursu ile DAÜ ailesine katılan isimler arasında, KKTC milli takımlarında yer alan başarılı sporcular bulunuyor. Söz konusu başarılı sporcular hem eğitim hayatlarını sürdürecek hem de DAÜ formasıyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversiteyi temsil edecek.

KKTC milli takımlarında yer alan Aslıhan Kandil (100/200 Atletizm), Ecem Nehir Çelik (Uzun Atlama), Turgut Çelikoğlu (100/200 Atletizm) ve Kazım Gül (Yüksek Atlama) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitim hayatlarına başladılar. Başarılı sporculardan Aslıhan Kandil ve Ecem Nehir Çelik Türkiye’nin başarılı kulüplerinden Galatasaray’da, Turgut Çelikoğlu ve Kazım Gül ise Enka Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

“Sporcularımıza Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç üniversitenin spor vizyonu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ olarak bizler, gençlerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sportif başarılarını da önemsiyoruz. Sporcu bursu programımız, yetenekli sporcularımıza eğitim ve spor hayatını bir arada sürdürme imkânı sunuyor. Yeni dönemde milli takım düzeyinde başarı elde etmiş sporcularımızı bünyemize katmaktan gurur duyuyoruz. Üniversite olarak spora yatırımlarımız devam edecektir. DAÜ olarak sporcularımıza hem akademik hem de sportif anlamda her türlü desteği vermeye hazırız.”