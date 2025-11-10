  • BIST 10852.96
  • Altın 5556.531
  • Dolar 42.229
  • Euro 48.8452
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Namık Kemal Lisesi velileri, bina güçlendirme çalışmalarının tamamlanması için çağrıda bulundu!

» »
Gazimağusa Namık Kemal Lisesi (NKL) Okul Aile Birliği (OAB), 6 Şubat depreminden sonra boşaltılan okul binasının güçlendirme çalışmalarının durma noktasına geldiğini belirterek, yetkilileri görev davet etti.
Namık Kemal Lisesi velileri, bina güçlendirme çalışmalarının tamamlanması için çağrıda bulundu!

Okul Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapılan protokol gereği okul binasının güçlendirme çalışmalarının 7 ay önce tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, bu eğitim yılının kaçırıldığını, ancak en geç önümüzdeki eğitim öğretim yılı başlamadan binanın teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

Birlik, 2,5 yıl önce  400 öğrenci kapasitesi  olan Yınpaş Metin Derinel Lisesi’ne  NKL’nin 1091 öğrencisinin yerleştirildiğini vurgulayarak, çocukların çağ dışı koşullarda eğitim görmeye mahkum edildiğini ifade etti.

Namık Kemal Lisesi, Okul Aile Birliği, müdür, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okul binası önünde basın açıklaması yapıldı.

KÖSEOĞLU

NKL Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, okulun 3 Mart 2023 tarihinde Birliğin aldığı kararla kapatıldığını, 24 Mart 2023 tarihinde  Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında öğrencilerin Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ne aktarıldığını söyledi.

Köseoğlu, mevcut eğitim sürecinin gerek öğretmenler gerek öğrenciler açısından çok sıkıntılı olduğunu kaydetti.

Köseoğlu, okulda yapılan tadilatın büyük bir yavaşlama içerisinde olduğunu, Milli Eğitim Bakanı’nın okulun Şubat 2026’da bitirileceği açıklaması yaptığını, ancak çalışmaların  durma noktasına geldiği süreçte bunun  mümkün olmayacağının görüldüğünü söyledi.

Köseoğlu, sözü edilen tarihte okulun tadilatının tamamlanmasının zor  göründüğünü belirterek, okulun  2026-2027 eğitim yılı öncesinde haziran gibi bitirilmesini istediklerini söyledi.

Köseoğlu, “İki buçuk yıl önce, , 400 öğrenci kapasitesi olan Metin Derinel Lisesi bünyesine yerleştirilen Namık Kemal Lisesi’nin 1091 öğrencisi, tabi ki okul binasına sığmamıştır. 691 öğrencimiz, okul bahçesine yerleştirilen 27 konteyner sınıfta, toz toprak içinde, sağlıksız ve çağ dışı koşullarda eğitim görmeye mahkum edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği hiçe sayılmaktadır.Çocuklarımız çağdaş ve sosyal eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Bize geçici denilen bu koşullar maalesef kalıcı hale getirilmeye çalışılmaktadır.” ifadelerini  kullandı.

“Namık Kemal Lisesi’nin güçlendirme çalışmaları, bilinçli bir ihmaller zinciri nedeniyle gerçekten durduruldu mu?” diye soran Köseoğlu, okulun tadilatı için ihtiyaç duyulan 39 Milyon TL’nin, Deprem Fonu’ndan karşılanmış olmasına rağmen neden hala bitirilmediğini de sordu.

“Bu bir ihmal değil, açıkça bir vurdumduymazlıktır, bu bir gecikme değil, eğitime yönelik bir saygısızlıktır.” diyen Köseoğlu, yetkililere, “Deprem Fonu’ndaki parası yıllardır hazır olan okulumuzun inşaatını ve güçlendirme çalışmalarını ivedilikle tamamlayınız.” çağrısında bulundu.

Köseoğlu, “Namık Kemal Lisesi sadece bir okul değildir; Mağusa’nın hafızasıdır, kimliğidir, geleceğidir.” dedi.

BİLGEHAN

Namık Kemal Lisesi Öğrenci Konseyi adına konuşan Hasan Bilgehan Namık Kemal Lisesi’nde  sadece yarım dönem  eğitim gördüğünü belirterek, ”Şu anda  Metin Derinel Lisesi’nde Namık Kemal Lisesi armasını göğsümzüde acısını içimizde yaşıyoruz.” dedi.

Bilgehan, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde konteynerlerde sağlıksız ve altyapısız koşullarda eğitim gördüklerini ifade etti.

BİLLUROĞLU

NKL Müdürü Ahmet Billuroğlu da, 2026-2027 eğitim yılına kendi okullarında başlama umuduyla mücadele ettiklerini söyledi.

Billuroğlu, binayı en kötü senaryoda yeni eğitim yılına hazırlanabilmek için haziran ayında teslim almaları gerektiğinin altını çizerek, mevcut süreçte öğrenci kapasitesi nedeniyle  çok ciddi  disiplin  olayları ve sorunlarla iç içe olduklarını söyledi.

Billuroğlu, öğretmenlerin motivasyonlarının azaldığını, alt yapı sorunlarıyla uğraştıklarını  belirterek, “Bizim çağrımız; bir an önce okulumuza dönmektir.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ ASHINA Takımı TEKNOFEST’te ikinci oldu21 Eylül 2025 Pazar 10:56
  • DAÜ Mezunu Kani Yeşilovalı, Facebook Kariyeri ve Girişimcilik Başarısıyla Gururlandırıyor19 Eylül 2025 Cuma 14:21
  • DAÜ Rektörü Kılıç, ASHINA takımına başarılar diledi17 Eylül 2025 Çarşamba 19:13
  • DGS sonuçlarına göre en fazla tercih edilen üniversite DAÜ oldu16 Eylül 2025 Salı 09:25
  • DAÜ Rektörü Kılıç: Öğrencilerin kent yaşamına adaptasyonu belediyelerin de sorumluluğudur15 Eylül 2025 Pazartesi 15:21
  • DAÜ ile TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı12 Eylül 2025 Cuma 15:04
  • DAÜ’de “22. Uluslararası Muhasebe Konferansı” düzenlendi09 Eylül 2025 Salı 17:39
  • DAÜ mezunu Apple'da yazılım mühendisi olarak görev aldı03 Eylül 2025 Çarşamba 15:04
  • DAÜ Öğrencilerinden oluşan 'Ashina' takımı TEKNOFEST 2025 finallerinde...01 Eylül 2025 Pazartesi 16:26
  • DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisine uluslararası ödül29 Ağustos 2025 Cuma 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti