DAÜ Rektörü Kılıç, ASHINA takımına başarılar diledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencilerinden oluşan ASHINA TEKNOFEST Takımı, TEKNOFEST 2025 final yarışmalarında hem DAÜ’yü hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etmek üzere İstanbul’a gitti.
DAÜ Rektörü Kılıç, ASHINA takımına başarılar diledi

17 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında ASELSAN paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda binlerce takım arasından seçilerek finale kalan ASHINA takımına başarılar dileyen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “DAÜ öğrencilerinin böylesine büyük ve uluslararası öneme sahip bir organizasyonda finale kalmaları bizler için gurur kaynağıdır. Üniversitemizin sunduğu kaliteli eğitimin ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarının bu başarıda önemli bir payı olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökerek, ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. DAÜ ailesi olarak öğrencilerimize sonsuz güveniyoruz ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Batı kaptanlığında mücadele eden ASHINA Takımında; DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Cemre Yeşil, DAÜ Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Alper Önder ve DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Doğan Efe Çiğdem yer alıyor.

 

 

