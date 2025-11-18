  • BIST 10728.6
DAÜ Turizm alanında ilk Dünyada 75'de

DAÜ, Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda
DAÜ Turizm alanında ilk Dünyada 75'de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından açıklanan 2025 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında dünyada 51-75 bandında yer alırken, “Araştırma Etkisi” kategorisinde ise 20 üzerinden 18,2 puan alarak dünya 12. oldu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ listeye bu alanda KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nden girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Kıbrıs adasında da birinci sırayı elde etti.

Listede 100 farklı ülkeden sıralamaya girebilme potansiyeli taşıyan 5 bin üniversiteden 2 bin civarında üniversitenin sıralamaya layık görüldüğü belirtilerek, DAÜ’nün 2019 yılından itibaren Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında Türkiye ve Kıbrıs adasında listede yer alan tek üniversite olduğu kaydedildi.


Açıklamada, DAÜ’nün Shanghai Ranking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2025’te; “Dünya Çapında Fakülte”, “Dünya Çapında Akademik Üretim”, “Yüksek Kalitede Araştırma”, “Araştırma Etkisi” ve “Uluslararası İş Birliği” ana kategorilerinde değerlendirildiği vurgulandı.

DAÜ’nün aynı zamanda “Uluslararası İş Birliği” kategorisinde Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında gerçekleştirmiş olduğu uluslararası iş birlikleri sayesinde 10 üzerinden 9 puan alarak dünyada ilk 17’ye girme hakkı kazandığı da belirtildi.

DAÜ’nün, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Yüksek Kalitede Araştırma” kategorisinde elde ettiği 31,0 puanla dünyada ilk 54’e girme başarısı gösterdiği belirtilen açıklamada, “Dünya Çapında Akademik Üretim” kategorisinde ise 27,1’lik puanla bu alanda dünyada 68. sırada yer aldığı ifade edildi.

    ÇOK OKUNANLAR
