DAÜ Mezunu Kani Yeşilovalı, Facebook Kariyeri ve Girişimcilik Başarısıyla Gururlandırıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2014 yılı mezunu Kani Yeşilovalı, uluslararası kariyer yolculuğunda elde ettiği başarılarla DAÜ’yü gururla temsil ediyor.

Kariyerine Facebook’ta müşteri hizmetleri alanında başlayan Yeşilovalı, kısa sürede danışman pozisyonuna yükselerek önemli bir sorumluluk üstlendi.

Yeşilovalı, danışman olduğu süreç boyunca Türkiye, Fransa, Hollanda, İtalya, Portekiz, Rusya ve Polonya pazarlarının yöneticiliğini üstlenerek, 7 farklı uluslararası bölgede görev yapma fırsatı elde etti. Güzelyurt’ta yetişen bir genç olarak, “İmkanlarımız sınırlı ancak hayal dünyamız sınırsızdır.” ifadelerini kullanan Yeşilovalı, sözleriyle imkânsızlıkların aşılabileceğini vurguladı.

Facebook’taki görevlerinin ardından Dijital Pazarlama Uzmanı olarak kariyerini sürdüren Yeşilovalı, 2020 yılında kendi dijital pazarlama şirketini kurarak girişimcilik alanında da adını duyurdu.

“İyi ki DAÜ’lüyüm, İyi ki Mağusa’ya Geldim”

DAÜ’de aldığı eğitim sürecinde birçok öğrenci kulübünde aktif olarak yer aldığını ifade eden Yeşilovalı, bu deneyimin farklı kültürlere olan merakını artırdığını ve dünya görüşünü geliştirdiğini vurguladı. DAÜ’nün uluslararası yapısının kendisine büyük katkı sağladığını dile getiren başarılı mezun, “İyi ki DAÜ’lüyüm, iyi ki Mağusa’ya geldim.” sözleriyle DAÜ’ye olan bağlılığını ifade etti.