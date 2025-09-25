  • BIST 11325.63
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, kısa süre önce Polis Genel Müdürlüğü görevine atanan Ali Adalıer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
DAÜ Rektörü Kılıç’tan Polis Genel Müdürü Adalıer’e nezaket ziyareti

Ziyarette Prof. Dr. Kılıç, Adalıer’e yeni görevinde başarılar diledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kılıç, DAÜ’nün toplumsal faydayı önceleyen çalışmalarına ve kamu kurumları ile sürdürdüğü güçlü iş birliklerine dikkat çekti.

Üniversitelerin yalnızca akademik faaliyetlerle sınırlı kalmadığını, toplumun güvenliği, huzuru ve gelişimi için de önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Kılıç, Polis Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği görevin önemine de dikkat çekti.

Kılıç, ziyarette, Polis Genel Müdürü Adalıer’e hediye takdim ederek, kurumlar arası dayanışmanın güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, DAÜ’nün ülke için önemli bir eğitim ve bilim yuvası olduğunu dile getirdi.

 

