DAÜ'de eylem var!

DAÜ’de sürdürülebilir mali yapıyı hedefleyen 4 Nisan 2024 protokolüne rağmen hükümet ve üniversite yönetimi tarafından protokole aykırı uygulamalar yapıldığı belirtti.

Sendika, hükümetin uyarılara rağmen sınavsız ve münhalsiz atamalarla kadro şişkinliğine yol açtığını, mali disiplini bozacak kararlar aldığını ve denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığını vurguluyor. Ayrıca, hükümetin üniversiteye aktarması gereken bütçe kaynağını iki aydır göndermediği, bunun da siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı ifade etti.

Tüm bu gerekçelerle sendika, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11.30’da DAÜ Rektörlük önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama;

Eylem Çağrısı!

Değerli Basın Mensupları,

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) Sürdürülebilir Mali yapıya kavuşturmak için 4 Nisan 2024 tarihinde Hükümet, DAÜ Yönetimi ve Sendikalar arasında imzalan protokole aykırı icraatlar yapılmaktadır. Bir süredir, Hükümet ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sendikamızın sözlü ve yazılı uyarılarını dikkate almamaktadır.

Üniversitede yanlış idari kararlarla hem gereksiz maliyetler oluşturulmakta hem de gelirlerin artışı gerçekleştirilememektedir. Tüm uyarılarımıza rağmen, Hükümet mensuplarının baskısı ile sınavsız münhalsiz vekaleten makam ve barem dağıtılmaya devam edilmektedir. İdari ve akademik yönetici pozisyonlarının şişkinliği devam edilmekte, yapılması gereken tüzük değişiklikleri ile makamlar sürdürülebilirlik ilkelerine göre değil, adamına göre ilgili bakanlıkların da dahil olduğu pazarlıklarla oluşturulmaktadır. İlgili tüzük çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve Senato'dan görüş alınmadan yasalara aykırı olarak yürürlüğe konmuştur. Bütçe ve kadro yapısını denetleme ile yetkili ve görevli olan ÜYK yapısı fakülte iradelerini yok sayarak, asaleten atama yerine, görevden alma ve vekaleten atama yapma yöntemi ile değiştirilmeye çalışılmaktadır. Rektörlüğün, ÜYK ve Senato tarafından denetlenemez bir noktaya getirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır.

Protokol gereği yeni istihdam yapılmaması gerekirken, Kısmı zamanlı akademik personel kadrosu altında memur istihdamı yapılmaktadır. Süresi dolan hizmet alımı sözleşmeleri ihtiyaç olmamasına rağmen siyasi baskılarla uzatılmıştır. Popülist burs uygulamaları artırılarak sürdürülmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Sürdürülebilir mali yapıya ulaşabilmek için yapılan tüm fedakarlıklara rağmen maalesef huylu huyundan vazgeçmemektedir. 2025 yılı bütçesine göre Hükümet tarafından DAÜ'ye aktarılması gereken kaynak iki aydır aktarılmamakta, siyasi menfaatlere dayalı taleplerin hayata geçirilmesi için DAÜ yönetimi ve sendikalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Kıbrıs Türk Halkının sahip olduğu ve hepimizin büyük emekleri ile yaşattığı üniversitemizin geleceği tüm paydaşların sorumluluğundadır. Hükümet, VYK, Rektörlük, ÜYK ve Senato hem yasal olarak yetkili hem de yetkisi oranında sorumludur. Sendikamız ise idarede yetkisi ve söz hakkı olmasa bile, paydaş olarak ve toplumsal anlamda sorumludur.

Sendikamız bu sorumluluğun bilinci ile, tüm diyalog süreçlerini bugüne kadar en etkin şekilde kullanmış ve geldiğimiz noktada yaşanan olumsuzlukları sonlandırabilmek, Hükümeti ve DAÜ yönetimini ciddiyetle protokole uymaya davet etmek için,

15 Ekim 2025,

Çarşamba günü saat 11:30'da,

Rektörlük önünde,

Eylem gerçekleştirecektir.

Yönetim Kurulu düzeyinde gerçekleştirilecek bu eyleme ve yapılacak basın açıklamasına tüm basın mensupları davetlidir.

DAÜ-SEN