  • BIST 10294.44
  • Altın 4848.095
  • Dolar 41.3686
  • Euro 48.4961
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAGazze'de yeni göç dalgası

DAÜ ile TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu Başkanlığı (TDK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ ile TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Söz konusu iş birliği protokolü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan KILIÇ ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman MERT’in imzalarıyla hayata geçirildi.

Protokol töreninde DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. KARATEPE, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar SULTANZADE de hazır bulundu.

Protokol kapsamında Türk dünyası ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda asli kaynaklar temel alınarak dil, edebiyat ve kültür unsurlarına katkı sağlayacak çalışmaların yapılması amaçlanıyor. Ayrıca Türkçenin bilimsel araştırmalarına, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve kültürel çalışmalarına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi, iki Kurum arasında akademik iş birliğinin güçlendirilmesi ve dilin doğru, etkili kullanımını desteklemek de hedefleniyor.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman MERT gerçekleştirdiği konuşmasında, DAÜ’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Kurumların TDK için çok değerli olduğunu ifade etti. Amaçlarının TDK ile kurumlar arası ilişkileri ileri boyuta taşımak ve KKTC’deki Türkçeyi geliştirerek geleceğe daha sağlam aktarılmasını sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. MERT, konuşmasında TDK hakkında bilgiler de verdi. Türkçenin olduğu her yerde TDK’nin olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. MERT, “TDK Türkiye’de ne yapıyorsa KKTC’de aynı şekilde yapılanlara destek vermeyi hedefliyor.” dedi. Söz konusu protokol ile akademik bir köprü oluşacağını aktaran Prof. Dr. MERT, protokolün tüm Kurumlara hayırlı olmasını temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. KILIÇ ise Türk dili alanındaki akademik çalışmaların oluşturulması noktasında Eğitim Fakültesinin de öncülüğünde Türkiye’nin en köklü Kurumlarından TDK ile iş birliği içerisinde olmanın gurur verici olduğunu kaydetti. Çeşitli panel, seminer, konferans ve çalıştay gibi akademik çalışmaların yapılacak olmasının protokolün kapsamını oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. KILIÇ, protokolün Türk dünyasında Türk dili, edebiyatı ve kültürüne katkı sağlayacağını da vurguladı. Prof. Dr. KILIÇ, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, hedeflenen noktalara protokol kapsamında ulaşılmasını diledi.

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. PEHLİVAN, Türk dilinin yaygınlaşarak adada standart Türkçenin daha iyi bir duruma gelmesinin DAÜ Eğitim Fakültesinin temel hedefleri arasında olduğunu dile getirdi ve Türkçenin Kıbrıs’ta hem varoluş sebebi hem de Türk dünyasına açılma noktasında çok önemli olduğunu vurguladı. TDK’nin desteğinin önemine de değinen Prof. Dr. PEHLİVAN, söz konusu protokol ile DAÜ’nün öncülüğünde adada Türkçeyle ilgili çalışmaların artacağına inandığını vurguladı.

İmza töreninin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. KILIÇ tarafından Prof. Dr. MERT’e Kıbrıs’a özgü hediye takdim edilirken, Prof. Dr. MERT tarafından Prof. Dr. KILIÇ Türkçe Sözlük hediye edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi 2025 YKS’de lisans programlarında zirveye yerleşti26 Ağustos 2025 Salı 15:12
  • DAÜ 4'üncü Astronomi Atölyesi'nde öğrenciler evreni keşfetti...20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:50
  • DAÜ öğrencilerinden gurur veren temsiliyet...15 Ağustos 2025 Cuma 16:16
  • DAÜ’de arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili lisans eğitimi verilecek14 Ağustos 2025 Perşembe 13:43
  • DAÜ ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:06
  • DAÜ Rektörü Kılıç'tan 8 Ağustos Erenköy mesajı...07 Ağustos 2025 Perşembe 15:41
  • DAÜ’den yatay geçişte burs fırsatı06 Ağustos 2025 Çarşamba 16:33
  • DAÜ’den KKTC ve TC uyruklu öğrencilere yönelik yatay geçişte burs fırsatı...06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:07
  • DAÜ organizasyonu ile SOS Çocuk Köyü'nün resim sergisi gerçekleşti05 Ağustos 2025 Salı 15:34
  • DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti