DAÜ ile TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Söz konusu iş birliği protokolü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan KILIÇ ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman MERT’in imzalarıyla hayata geçirildi.

Protokol töreninde DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. KARATEPE, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar SULTANZADE de hazır bulundu.

Protokol kapsamında Türk dünyası ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda asli kaynaklar temel alınarak dil, edebiyat ve kültür unsurlarına katkı sağlayacak çalışmaların yapılması amaçlanıyor. Ayrıca Türkçenin bilimsel araştırmalarına, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve kültürel çalışmalarına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi, iki Kurum arasında akademik iş birliğinin güçlendirilmesi ve dilin doğru, etkili kullanımını desteklemek de hedefleniyor.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman MERT gerçekleştirdiği konuşmasında, DAÜ’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Kurumların TDK için çok değerli olduğunu ifade etti. Amaçlarının TDK ile kurumlar arası ilişkileri ileri boyuta taşımak ve KKTC’deki Türkçeyi geliştirerek geleceğe daha sağlam aktarılmasını sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. MERT, konuşmasında TDK hakkında bilgiler de verdi. Türkçenin olduğu her yerde TDK’nin olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. MERT, “TDK Türkiye’de ne yapıyorsa KKTC’de aynı şekilde yapılanlara destek vermeyi hedefliyor.” dedi. Söz konusu protokol ile akademik bir köprü oluşacağını aktaran Prof. Dr. MERT, protokolün tüm Kurumlara hayırlı olmasını temenni etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. KILIÇ ise Türk dili alanındaki akademik çalışmaların oluşturulması noktasında Eğitim Fakültesinin de öncülüğünde Türkiye’nin en köklü Kurumlarından TDK ile iş birliği içerisinde olmanın gurur verici olduğunu kaydetti. Çeşitli panel, seminer, konferans ve çalıştay gibi akademik çalışmaların yapılacak olmasının protokolün kapsamını oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. KILIÇ, protokolün Türk dünyasında Türk dili, edebiyatı ve kültürüne katkı sağlayacağını da vurguladı. Prof. Dr. KILIÇ, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, hedeflenen noktalara protokol kapsamında ulaşılmasını diledi.

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. PEHLİVAN, Türk dilinin yaygınlaşarak adada standart Türkçenin daha iyi bir duruma gelmesinin DAÜ Eğitim Fakültesinin temel hedefleri arasında olduğunu dile getirdi ve Türkçenin Kıbrıs’ta hem varoluş sebebi hem de Türk dünyasına açılma noktasında çok önemli olduğunu vurguladı. TDK’nin desteğinin önemine de değinen Prof. Dr. PEHLİVAN, söz konusu protokol ile DAÜ’nün öncülüğünde adada Türkçeyle ilgili çalışmaların artacağına inandığını vurguladı.

İmza töreninin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. KILIÇ tarafından Prof. Dr. MERT’e Kıbrıs’a özgü hediye takdim edilirken, Prof. Dr. MERT tarafından Prof. Dr. KILIÇ Türkçe Sözlük hediye edildi.