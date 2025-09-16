  • BIST 11043.3
DGS sonuçlarına göre en fazla tercih edilen üniversite DAÜ oldu

DAÜ, 2025 DGS’de Kıbrıs’ın kuzeyinde en fazla tercih edilen üniversite oldu; 672 kontenjandan 372’si doldu. Kayıtlar 17 Eylül’e kadar sürecek.
DGS sonuçlarına göre en fazla tercih edilen üniversite DAÜ oldu

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik olarak, iki yıllık programlardan dört yıllık programlara geçiş için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2025 yılı DGS yerleştirme sonuçlarına göre 89 öğrenci ile Kıbrıs'ın kuzeyinde en fazla tercih edilen üniversite oldu. Kıbrıs'ın kuzeyindeki üniversitelerde sunulan 672 kontenjandan 372’si dolarak yüzde % 55 yerleşme oranı elde edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DGS sonuçlarına göre DAÜ’nün Kıbrıs’ın kuzeyinde en fazla tercih edilen yükseköğretim kurumu olması bizler için gurur verici bir gelişmedir. Bu sonuç, DAÜ’nün akademik kalitesi, güçlü kadrosu ve öğrencilerine sunduğu uluslararası standartlardaki eğitim anlayışının bir göstergesidir. Öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla hazırlanmaları için sunduğumuz imkanları her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz. Tüm yeni öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyor, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum.”

KAYITLAR 17 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

DGS kayıtları 17 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden, DAÜ’nün Türkiye irtibat bürolarından veya https://kayit.emu.edu.tr internet adresi üzerinden çevrim içi olarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kayıt için gerekli belgeler arasında 2025 DGS yerleştirme sonuç belgesinin çıktısı ve 4 adet fotokopisi, ön lisans diplomasının aslı ve 6 adet fotokopisi, nüfus cüzdanının aslı veya 1 adet fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, dönemlik eğitim harcının tamamının veya ilk taksitinin DAÜ banka hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu ile orijinal transkript yer alıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, WhatsApp hattı üzerinden +90 533 820 10 40 numarası ile iletişime geçebilecek.

