CTP: "Seçim telaşları; eğitimde derin yaralar açmaya devam ediyor"
CTP’den hükümete sert eğitim eleştirisi: “Kamusal eğitim sizin oyuncağınız değildir”

Yeni eğitim dönemine günler kala Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, hükümeti hazırlıksızlık ve partizanlıkla suçladı. Yapılan açıklamada, okulların fiziki koşullarından öğretmen açığına, konteyner sınıflardan ölçme-değerlendirme sistemine kadar birçok alandaki sorunlara dikkat çekildi.

CTP’nin açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Öğretmen açığı ve partizanlık: Kamu okullarının açılışının geçen yıl bir hafta ertelendiği hatırlatılarak, geçici öğretmen atamalarıyla sorunun çözülemediği vurgulandı.

  • Okul binaları: Eğitim yılının başlamasına günler kala okulların en az yüzde 30’unun açılacak durumda olmadığı, riskli binaların güçlendirilmediği belirtildi.

  • Konteyner sınıflar: Acil durum için öngörülen konteynerlerin kalıcı hale getirildiği ve çocukların sağlıksız koşullara mahkûm edildiği ifade edildi.

  • Kalabalık sınıflar: Yeni okul yapılmaması ve nüfus planlamasızlığı nedeniyle sınıfların tıklım tıkış hale geldiği kaydedildi.

  • Özel eğitim: Özel gereksinimli çocuklar için 3 yıldır hiçbir adım atılmadığı vurgulandı.

  • Yükseköğretim: Sahte diploma iddiaları, kalite güvencesi eksiklikleri ve denetimsizlik nedeniyle üniversitelerin nitelik kaybı yaşadığı ileri sürüldü.

CTP açıklamasında, Cumhurbaşkanı’nın da eğitim alanındaki sorunlara karşı sessizliğinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Kamusal eğitim sizin oyuncağınız değildir. Çocuklarımızı siyasi hesaplarınıza kurban etmenize izin vermeyeceğiz” denildi.

Parti, kendi eğitim politikalarının pedagojik gerekliliklere dayalı, uluslararası standartlarla uyumlu ve sürdürülebilir olduğunu vurgulayarak, okul binalarının güvenliği, özel gereksinimli bireyler için kapsayıcı eğitim uygulamaları ve öğretmenlerin mesleki statüsünün güçlendirilmesi için somut adımlar atmaya hazır olduklarını açıkladı.

